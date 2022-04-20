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Германия обещает обучение и обслуживание для ВСУ

"Европейская правда"Среда, 20 апреля 2022, 15:45

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в ситуации, когда другие страны предоставляют Украине артиллерию, Германия сможет обеспечить обучение и обслуживание Вооруженных сил Украины.

Об этом она сказала во время визита в Ригу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Анналена Бербок назвала поставки немецкой бронетехники в Украину принципиально возможными. По ее словам, это не табу, однако в краткосрочной перспективе Бундесвер не в состоянии обеспечить оборудование такого типа.

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Бербок также отметила, что Берлин решил не обнародовать информацию обо всем оружии, которое он поставил в поддержку Украины: "Мы поставили противотанковые ракеты, "Стингеры" и другие вещи, о которых никогда не говорили публично, чтобы эти поставки могли произойти быстро".

Отвечая на вопрос, пришлет ли Германия свою артиллерийскую систему Panzerhaubitze 2000, в которой, по словам некоторых экспертов, Украина нуждается для контратак против российских войск на Донбассе, министр ответила, что Германия поможет украинским солдатам учиться и обслуживать более совершенные артиллерийские системы, которые Украина может получить от других стран-союзников или купить напрямую.

"Если партнеры поставляют артиллерию, которую мы больше не можем поставлять, мы поможем с учебой и обслуживанием", - заявила Бербок.

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По ее словам, Германия также предоставит Украине военную помощь в среднесрочной и долгосрочной перспективе в борьбе против России. Как отметила Бербок, речь идет не только об острой нужде: "Это также о следующих трех месяцах, а также следующих трех годах. И Германия сможет здесь сделать больше".

Как сообщалось, федеральное правительство Германии больше не видит возможности поставлять в Украину оружие из запасов Бундесвера.

Темы: ГерманияармияУкраина
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