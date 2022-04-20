У Росії хочуть засекретити дані про родичів тих, хто загинув в Україні

Міністерство оборони Росії вирішило обмежити доступ до відомостей про родичів військових, які загинули в Україні.

Джерело: Російська служба BBC

Деталі: Дані щодо загиблих військовослужбовців під час проведення "спецоперацій" ще з 2015 року стали держтаємницею, але пільги членам сімей оформлюють цивільні чиновники районних адміністрацій.

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Тепер Міноборони РФ просить уряд передати ці повноваження військкоматам, що зробить більш закритою інформацію про загиблих учасників війни проти України.

Посвідчення "члена сім'ї загиблого ветерана бойових дій" дає право на встановлені законом "Про ветеранів" пільги, у тому числі надбавки до пенсій, оплату ЖКГ, путівки до санаторію.

Наразі військкомати відповідають за призначення пенсій та пільг лише непрацездатним родичам військових у зв'язку із втратою годувальника.

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Із 2013 року для членів сімей загиблих у Чечні, Сирії та інших гарячих точках діяв такий порядок: батькам та дружинам загиблого, які одержують звичайну пенсію або не є пенсіонерами, посвідчення члена його сім'ї оформлюють районні адміністрації.

Проте для родичів військових, які загинули на війні в Україні, Міноборони пропонує запровадити особливе правило: отримувати посвідчення їм доведеться у військкоматах. Це випливає із проєкту, опублікованого на урядовому порталі правової інформації.

У пояснювальній записці до проєкту Міноборони РФ вказує, що це необхідно "з метою обмеження кола осіб, які мають доступ до відомостей про членів сімей військовослужбовців Збройних сил РФ, які загинули (померли) при виконанні завдань під час спеціальної військової операції на територіях України, ДНР та ЛНР".

Бі-бі-сі направила до Міноборони Росії запит із проханням прокоментувати опублікований проект та пояснити, чому відомство пропонує наділити військові комісаріати повноваженнями щодо видачі посвідчень члена сім'ї військовослужбовця. Бі-Бі-Сі також попросила уточнити, скільки посвідчень уже видано.

У 2015 році російський президент Володимир Путін видав указ, згідно з яким відомості, які розкривають втрати особового складу у воєнний час, а також "у мирний час у період проведення спеціальних операцій", стали держтаємницею.

Повноваження розпоряджатися цими відомостями має Міноборони.

У Кремлі тоді відкидали припущення, що є зв'язок між указом та конфліктом в Україні.

Група активістів, правозахисників та журналістів безуспішно намагалася оскаржити указ у Верховному суді Росії.

Росія почала повномасштабну війну проти України 24 лютого. Востаннє Мноборони РФ відзвітувало про втрати в Україні 25 березня, повідомивши про загибель 1351 військовослужбовця.