В России хотят засекретить данные о родственниках тех, кто погиб в Украине

Министерство обороны России решило ограничить доступ к сведениям о родственниках военных, погибших в Украине.

Истотчник: Русская служба BBC

Детали: Данные о погибших военнослужащих при проведении "спецопераций" еще с 2015 года стали гостайной, но льготы членам семей оформляют гражданские чиновники районных администраций.

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Теперь Минобороны РФ просит правительство передать эти полномочия военкоматам, что сделает более закрытой информацию о погибших участниках войны против Украины.

Удостоверение "члена семьи погибшего ветерана боевых действий" дает право на установленные законом "О ветеранах" льготы, в том числе надбавки к пенсиям, оплату ЖКХ, путевки в санаторий.

Сейчас военкоматы отвечают за назначение пенсий и льгот только нетрудоспособным родственникам военных в связи с потерей кормильца.

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С 2013 года для членов семей погибших в Чечне, Сирии и других горячих точках действовал такой порядок: родителям и супругам погибшего, которые получают обычную пенсию или не являются пенсионерами, удостоверения члена его семьи оформляют районные администрации.

Однако для родственников военных, погибших на войне в Украине, Минобороны предлагает ввести особое правило: получать удостоверения им придется в военкоматах. Это следует из проекта, опубликованного на правительственном портале правовой информации.

В пояснительной записке к проекту Минобороны РФ указывает, что это необходимо "в целях ограничения круга лиц, имеющих доступ к сведениям о членах семей военнослужащих Вооруженных сил РФ, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР".

Би-би-си направила в Минобороны России запрос с просьбой прокомментировать опубликованный проект и объяснить, почему ведомство предлагает наделить военные комиссариаты полномочиями по выдаче удостоверений члена семьи военнослужащего. Би-би-си также попросила уточнить, сколько удостоверений уже выдано.

В 2015 году российский президент Владимир Путин издал указ, согласно которому сведения, раскрывающие потери личного состава в военное время, а также "в мирное время в период проведения специальных операций" стали гостайной.

Полномочия распоряжать этими сведениями имеет Минобороны.

В Кремле тогда отвергали предположения о том, что есть связь между указом и конфликтом в Украине.

Группа активистов, правозащитников и журналистов безуспешно пыталась оспорить указ в Верховном суде России.

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. Последний раз Минобороны России отчиталось о потерях в Украине 25 марта, сообщив о гибели 1351 военнослужащего.