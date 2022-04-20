Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России хотят засекретить данные о родственниках тех, кто погиб в Украине

Среда, 20 апреля 2022, 16:24

Министерство обороны России решило ограничить доступ к сведениям о родственниках военных, погибших в Украине. 

Истотчник: Русская служба BBC

Детали: Данные о погибших военнослужащих при проведении "спецопераций" еще с 2015 года стали гостайной, но льготы членам семей оформляют гражданские чиновники районных администраций. 

Реклама:

Теперь Минобороны РФ просит правительство передать эти полномочия военкоматам, что сделает более закрытой информацию о погибших участниках войны против Украины.

Удостоверение "члена семьи погибшего ветерана боевых действий" дает право на установленные законом "О ветеранах" льготы, в том числе надбавки к пенсиям, оплату ЖКХ, путевки в санаторий.

Сейчас военкоматы отвечают за назначение пенсий и льгот только нетрудоспособным родственникам военных в связи с потерей кормильца.

ВИДЕО ДНЯ

С 2013 года для членов семей погибших в Чечне, Сирии и других горячих точках действовал такой порядок: родителям и супругам погибшего, которые получают обычную пенсию или не являются пенсионерами, удостоверения члена его семьи оформляют районные администрации. 

Однако для родственников военных, погибших на войне в Украине, Минобороны предлагает ввести особое правило: получать удостоверения им придется в военкоматах. Это следует из проекта, опубликованного на правительственном портале правовой информации.

В пояснительной записке к проекту Минобороны РФ указывает, что это необходимо "в целях ограничения круга лиц, имеющих доступ к сведениям о членах семей военнослужащих Вооруженных сил РФ, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР".

Би-би-си направила в Минобороны России запрос с просьбой прокомментировать опубликованный проект и объяснить, почему ведомство предлагает наделить военные комиссариаты полномочиями по выдаче удостоверений члена семьи военнослужащего. Би-би-си также попросила уточнить, сколько удостоверений уже выдано.

В 2015 году российский президент Владимир Путин издал указ, согласно которому сведения, раскрывающие потери личного состава в военное время, а также "в мирное время в период проведения специальных операций" стали гостайной. 

Полномочия распоряжать этими сведениями имеет Минобороны.

В Кремле тогда отвергали предположения о том, что есть связь между указом и конфликтом в Украине.

Группа активистов, правозащитников и журналистов безуспешно пыталась оспорить указ в Верховном суде России.

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. Последний раз Минобороны России отчиталось о потерях в Украине 25 марта, сообщив о гибели 1351 военнослужащего.

Темы: РосcиявойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Росcия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:33
Записи разговоров Портнова после аннексии Крыма попали в СМИ
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
Все новости...
Реклама: