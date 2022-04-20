Росія наразі не отримала серйозних територіальних здобутків на Донбасі - США

Від початку посилення російського наступу на Донбасі, за оцінкою США, Росія не отримала жодних великих територіальних здобутків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN з посиланням на двох високопосадовців, безпосередньо знайомих з оцінкою.

За словами одного з посадовців, США зафіксували кілька нових атак російських військ, які, вочевидь, є пробними атаками для перевірки української оборони.

Тим не менш, лінії фронту залишаються статичними, і поки жодна велика територія не переходить із рук до рук.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги для України - вже третій з початку повномасштабної війни.

Перший пакет військової допомоги США на 800 млн доларів оголосили у середині березня, наступний, також на 800 млн - 13 квітня. Зброя почала надходити за лічені дні після оголошення.

Один з посадовців на умовах анонімності розповів, що найімовірніше йдеться про такий же обсяг коштів, як для попередніх пакетів - 800 млн доларів, проте деталі ще обговорюються.