Россия пока не добилась серьезных территориальных продвижений на Донбассе - США

С начала усиления российского наступления на Донбассе, по оценке США, Россия не получила никаких крупных территориальных достижений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных должностных лиц, непосредственно знакомых с оценкой.

По словам одного из чиновников, США зафиксировали несколько новых атак российских войск, которые, очевидно, являются пробными атаками для проверки украинской обороны.

Тем не менее, линии фронта остаются статичными, и пока ни одна крупная территория не переходит из рук в руки.

Напомним, по данным СМИ, Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи для Украины – уже третий с начала полномасштабной войны.

Первый пакет военной помощи США на 800 млн долларов объявили в середине марта, следующий, также на 800 млн – 13 апреля. Оружие начало поступать через считанные дни после объявления.

Один из чиновников на условиях анонимности рассказал, что, скорее всего, речь идет о таком же объеме средств, как для предыдущих пакетов - 800 млн долларов, однако детали еще обсуждаются.