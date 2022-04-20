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На Харківщині знайшли склад із вкраденими боєприпасами й комплектуючими

Катерина ТищенкоСереда, 20 квітня 2022, 17:14
скріншот відео СБУ

На Харківщині СБУ викрила законспірований склад із боєприпасами та комплектуючими до військової техніки на $200 млн.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: За попередніми даними, наявні там деталі були призначені для підбитої техніки РФ, яку ворог збирався ремонтувати під час наступу.

"Однак завдяки опору українських захисників Харків виявився не по зубам окупантам. А зусиллями СБУ вся вилучена партія озброєння буде використана для захисту нашої держави", - йдеться в повідомленні.

У ході обшуків СБУ вилучила та передала Міноборони 60 повнокомплектних танкових двигунів та велику кількість запчастин і комплектуючих до бронетехніки.

Крім того, в окремих приміщеннях виявлено 26 керованих ракет класу "повітря-повітря".

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СБУ встановила, що наявне на цьому складі обладнання було раніше викрадене з військових арсеналів. А напередодні вторгнення власники складу мали намір піти на співпрацю з окупаційними військами та надати техніку для потреб ворога.

СБУ встановила причетних до злочину та вживає заходи щодо їх затримання.

Теми: Харківська областьзброяСБУ
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