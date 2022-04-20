Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Харьковской области нашли склад с украденными боеприпасами и комплектующими

Катерина ТищенкоСреда, 20 апреля 2022, 17:14
скриншот видео СБУ

В Харьковской области СБУ разоблачила законспирированный склад с боеприпасами и комплектующими к военной технике на $200 млн.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: По предварительным данным, имеющиеся там детали были предназначены для подбитой техники РФ, которую враг собирался ремонтировать во время наступления.

"Однако благодаря сопротивлению украинских защитников Харьков оказался не по зубам оккупантам. А усилиями СБУ вся изъятая партия вооружения будет использована для защиты нашего государства", – говорится в сообщении.

В ходе обысков СБУ изъяла и передала Минобороны 60 полнокомплектных танковых двигателей и множество запчастей и комплектующих к бронетехнике.

Кроме того, в отдельных помещениях обнаружено 26 управляемых ракет класса "воздух-воздух".

ВИДЕО ДНЯ

СБУ установила, что имеющееся на этом складе оборудование было похищено ранее из военных арсеналов. А накануне вторжения владельцы склада собирались пойти на сотрудничество с оккупационными войсками и предоставить технику для нужд врага.

СБУ установила причастных к преступлению и принимает меры по их задержанию.

Темы: Харьковская областьоружиеСБУ
Главное сегодня

видео, обновлено от 16:07В России горит один из главных исследовательских институтов Минобороны, 7 погибших

Байден объявил новый пакет военной помощи Украине на $800 млн

Рада лишила Медведчука должности и продлила военное положение

видео"Холодноярцы" сбили "Иглой" российский бомбардировщик возле Изюма

Второй обмен за неделю: 19 украинцев спасены из российского плена

Пасынок Медведчука нанял полицию охранять его дом – Bihus.Info

Все новости...
Харьковская область
Залужный: Российские военные сосредоточили основные силы на Изюмском направлении
Харьковская область: за сутки от российских обстрелов погибли 9 человек
Ночь в регионах: ракетный удар по Краматорску, обстрелы Харьковщины и Донбасса
Последние новости
18:58
Зеленский о военной деблокаде Мариуполя: "Мы готовимся, но нужно оружие"
18:55
Хроника войны в Украине. 57-й день ОНЛАЙН
18:53
В Украине создаkb универсальный справочник для помощи при эвакуации и переселенцам
18:46
Пентагон раскрыл детали вооружения из нового пакета помощи Украине на $800 млн
18:43
Малый бизнес постепенно возвращается к работе – опрос
18:41
ФОТОСо спутника зафиксировали братскую могилу мариупольцев в Мангуше длиной 300 метров
18:29
Россия запретила въезд Марку Цукербергу и Камале Харрис
18:25
Байден встретился со Шмигалем в Вашингтоне
18:19
Дуров, не желающий, чтобы его называли гражданином РФ, в прошлом году получил паспорт ОАЭ – СМИ
18:10
Россияне вывезли из музея в Мариуполе уникальную коллекцию медальерного искусства
Все новости...