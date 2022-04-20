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В Харьковской области нашли склад с украденными боеприпасами и комплектующими

Катерина ТищенкоСреда, 20 апреля 2022, 17:14
В Харьковской области нашли склад с украденными боеприпасами и комплектующими
скриншот видео СБУ

В Харьковской области СБУ разоблачила законспирированный склад с боеприпасами и комплектующими к военной технике на $200 млн.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: По предварительным данным, имеющиеся там детали были предназначены для подбитой техники РФ, которую враг собирался ремонтировать во время наступления.

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"Однако благодаря сопротивлению украинских защитников Харьков оказался не по зубам оккупантам. А усилиями СБУ вся изъятая партия вооружения будет использована для защиты нашего государства", – говорится в сообщении.

В ходе обысков СБУ изъяла и передала Минобороны 60 полнокомплектных танковых двигателей и множество запчастей и комплектующих к бронетехнике.

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Кроме того, в отдельных помещениях обнаружено 26 управляемых ракет класса "воздух-воздух".

СБУ установила, что имеющееся на этом складе оборудование было похищено ранее из военных арсеналов. А накануне вторжения владельцы склада собирались пойти на сотрудничество с оккупационными войсками и предоставить технику для нужд врага.

СБУ установила причастных к преступлению и принимает меры по их задержанию.

Темы: Харьковская областьоружиеСБУ
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