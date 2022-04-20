В Ірпені сапери підірвали авіабомбу, що залишилася після російських окупантів

В районі військового шпиталю у місті Ірпінь виявили потужну авіаційну бомбу. Вивезти її було неможливо, тому бомбу знешкодили на місці.

Джерело: міський голова Ірпеня Олександр Маркушин у Телеграм

Деталі: Після того, як небезпечну знахідку оглянули, було прийнято рішення про підрив. Всіх мешканців мікрорайону влада попросила переміститися у центральну частину міста.

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Авіабомба до підриву скрин

За словами Маркушина, авіабомба була дуже потужна. Після вибуху на її місці утворилася воронка.

Пряма мова: "Авіабомбу знешкоджено. На щастя, без жертв і руйнацій. Хлопці спрацювали дуже професійно! Дякую нашим саперам! Сподіваюся, більше не буде таких знахідок, але маємо залишатися вкрай обережними".