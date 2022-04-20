В Ірпені сапери підірвали авіабомбу, що залишилася після російських окупантів
Середа, 20 квітня 2022, 17:32
В районі військового шпиталю у місті Ірпінь виявили потужну авіаційну бомбу. Вивезти її було неможливо, тому бомбу знешкодили на місці.
Джерело: міський голова Ірпеня Олександр Маркушин у Телеграм
Деталі: Після того, як небезпечну знахідку оглянули, було прийнято рішення про підрив. Всіх мешканців мікрорайону влада попросила переміститися у центральну частину міста.
За словами Маркушина, авіабомба була дуже потужна. Після вибуху на її місці утворилася воронка.
Пряма мова: "Авіабомбу знешкоджено. На щастя, без жертв і руйнацій. Хлопці спрацювали дуже професійно! Дякую нашим саперам! Сподіваюся, більше не буде таких знахідок, але маємо залишатися вкрай обережними".