В Ирпене саперы взорвали авиабомбу, оставшуюся после российских оккупантов
Среда, 20 апреля 2022, 17:32
В районе военного госпиталя в городе Ирпень была обнаружена мощная авиационная бомба. Вывезти ее было невозможно, потому бомбу обезвредили на месте.
Источник: городской голова Ирпеня Александр Маркушин в Телеграм
Детали: После того как опасную находку осмотрели, было принято решение о подрыве. Всех жителей микрорайона власти попросили переместиться в центральную часть города.
По словам Маркушина, авиабомба была очень мощной. После взрыва на ее месте образовалась воронка.
Прямая речь: "Авиабомба обезврежена. К счастью, без жертв и разрушений. Ребята сработали очень профессионально! Спасибо нашим саперам! Надеюсь, больше не будет таких находок, но мы должны оставаться крайне осторожными".