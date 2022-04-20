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В Ирпене саперы взорвали авиабомбу, оставшуюся после российских оккупантов

Светлана КизиловаСреда, 20 апреля 2022, 17:32

В районе военного госпиталя в городе Ирпень была обнаружена мощная авиационная бомба. Вывезти ее было невозможно, потому бомбу обезвредили на месте.

Источник: городской голова Ирпеня Александр Маркушин в Телеграм

Детали: После того как опасную находку осмотрели, было принято решение о подрыве. Всех жителей микрорайона власти попросили переместиться в центральную часть города.

Авиабомба до подрыва
Авиабомба до подрыва
скрин

По словам Маркушина, авиабомба была очень мощной. После взрыва на ее месте образовалась воронка.

Прямая речь: "Авиабомба обезврежена. К счастью, без жертв и разрушений. Ребята сработали очень профессионально! Спасибо нашим саперам! Надеюсь, больше не будет таких находок, но мы должны оставаться крайне осторожными".

Темы: ИрпеньоккупацияРосcия
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