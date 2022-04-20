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ЄС підтримує заклик до гуманітарного великоднього режиму тиші

"Європейська правда"Середа, 20 квітня 2022, 17:48

У Євросоюзі підтримують заклик генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша припинити бойові дії в Україні у Страсний тиждень з 21 по 24 квітня.

Про це повідомив Петер Стано, офіційний представник голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс".

"Звичайно, ми підтримуємо заклик генерального секретаря ООН. Ми, Європейський союз, також повторюємо свій заклик до припинення військових дій та всіх військових операцій (...). І не тільки на час Великодня, я сказав би: надовго", - заявив Стано у середу на брифінгу у Брюсселі.

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Напередодні прессекретар Гутерріша опублікував заяву генсека ООН журналістам із закликом до чотириденної гуманітарної паузи на Страсний тиждень, починаючи з Страсного четверга і до Великодня в неділю 24 квітня, щоб дозволити ряду гуманітарних коридорів відкритися.

Гутерріш також зазначив, що ООН готова надіслати гуманітарну допомогу на схід України під час гуманітарної паузи. 

Теми: Європавійнаперемир’я
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