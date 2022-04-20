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ЕС поддерживает призыв к гуманитарному пасхальному режиму тишины

"Европейская правда"Среда, 20 апреля 2022, 17:48

В Евросоюзе поддерживают призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша прекратить боевые действия в Украине в Страстную неделю с 21 по 24 апреля.

Об этом сообщил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"Конечно, мы поддерживаем призыв генерального секретаря ООН. Мы, Европейский Союз, также повторяем свой призыв к прекращению военных действий и всех военных операций (...). И не только на время Пасхи, я бы сказал, надолго", - заявил Стано в среду на брифинге в Брюсселе.

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Накануне пресс-секретарь Гутерриша опубликовал заявление генсека ООН журналистам с призывом к четырехдневной гуманитарной паузе на Страстную неделю, начиная со Страстного четверга и до Пасхи в воскресенье 24 апреля, чтобы позаолить открыть ряд гуманитарных коридоров.

Гутерриш также отметил, что ООН готова направить гуманитарную помощь на восток Украины во время гуманитарной паузы.

Темы: Европавойнаперемирие
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