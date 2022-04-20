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Україна підтримує ініціативу про чотириденне Великоднє перемир'я

Катерина ТищенкоСереда, 20 квітня 2022, 18:26

Україна підтримує ініціативу генерального секретаря ООН Антоніо Гуттеріша запровадити Великодню чотириденну "гуманітарну паузу" в Україні.

Джерело: МЗС України

Дослівно: "Вдячні генеральному секретарю ООН Антоніо Гуттерішу за ініціативу запровадити Великодню чотириденну "гуманітарну паузу" в Україні, починаючи з Чистого Четверга 21 квітня.

Цілком поділяємо думку, що гуманітарна пауза є необхідною для безпечної евакуації тисяч цивільних осіб, які бажають покинути небезпечні зони триваючих та можливих бойових дій, насамперед з багатостраждального Маріуполя".

Деталі: У МЗС заявили, що високо цінують готовність ООН забезпечити доставку гуманітарної допомоги населенню найбільш постраждалих районів України у разі досягнення "режиму тиші".

Там додали, що Росія повинна припинити напади на цивільні об'єкти України, припинити блокади українських міст, а також забезпечити безпечний і безперешкодний доступ до населення на тимчасово окупованих територіях гуманітарного персоналу та його транспортних засобів і обладнання.

"Україна завжди була і залишається відданою вирішенню конфлікту мирним та дипломатичним шляхом. Ми також підтвердили свою згоду на пропозиції щодо гуманітарного перемир’я, передані заступником генерального секретаря ООН з гуманітарних питань – Кризовим координатором Мартіном Гріффітсом під час його візиту в Україну", – зазначили в МЗС.

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Передісторія

  • 19 квітня генсек ООН виступив із закликом до чотириденної гуманітарної паузи на Страсний тиждень, починаючи з Страсного четверга і до Великодня в неділю 24 квітня, щоб дозволити ряду гуманітарних коридорів відкритися.
  • Гутерріш також зазначив, що ООН готова надіслати гуманітарну допомогу на схід України під час гуманітарної паузи. 
  • У Євросоюзі підтримали цей заклик.

Теми: МЗСперемир’яООНвійна
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