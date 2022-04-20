Украина поддерживает инициативу о четырехдневном Пасхальном перемирии

Украина поддерживает инициативу генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша ввести Пасхальную четырехдневную "гуманитарную паузу" в Украине.

Источник: МИД Украины

Дословно: "Благодарны генеральному секретарю ООН Антонио Гуттеришу за инициативу ввести Пасхальную четырехдневную "гуманитарную паузу" в Украине, начиная с Чистого Четверга 21 апреля.

Вполне разделяем мнение, что гуманитарная пауза необходима для безопасной эвакуации тысяч гражданских лиц, желающих покинуть опасные зоны продолжающихся и возможных боевых действий, в первую очередь из многострадального Мариуполя".

Детали: В МИДе заявили, что высоко ценят готовность ООН обеспечить доставку гуманитарной помощи населению наиболее пострадавших районов Украины в случае достижения "режима тишины".

Там добавили, что Россия должна прекратить нападения на гражданские объекты Украины, прекратить блокады украинских городов, а также обеспечить безопасный доступ к населению на временно оккупированных территориях гуманитарного персонала и его транспортных средств и оборудования.

"Украина всегда была и остается преданной разрешению конфликта мирным и дипломатическим путем. Мы также подтвердили свое согласие на предложения по гуманитарному перемирию, переданные заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам – Кризисным координатором Мартином Гриффитсом во время его визита в Украину", – отметили в МИД.

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