Украина поддерживает инициативу о четырехдневном Пасхальном перемирии
Украина поддерживает инициативу генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша ввести Пасхальную четырехдневную "гуманитарную паузу" в Украине.
Источник: МИД Украины
Дословно: "Благодарны генеральному секретарю ООН Антонио Гуттеришу за инициативу ввести Пасхальную четырехдневную "гуманитарную паузу" в Украине, начиная с Чистого Четверга 21 апреля.
Вполне разделяем мнение, что гуманитарная пауза необходима для безопасной эвакуации тысяч гражданских лиц, желающих покинуть опасные зоны продолжающихся и возможных боевых действий, в первую очередь из многострадального Мариуполя".
Детали: В МИДе заявили, что высоко ценят готовность ООН обеспечить доставку гуманитарной помощи населению наиболее пострадавших районов Украины в случае достижения "режима тишины".
Там добавили, что Россия должна прекратить нападения на гражданские объекты Украины, прекратить блокады украинских городов, а также обеспечить безопасный доступ к населению на временно оккупированных территориях гуманитарного персонала и его транспортных средств и оборудования.
"Украина всегда была и остается преданной разрешению конфликта мирным и дипломатическим путем. Мы также подтвердили свое согласие на предложения по гуманитарному перемирию, переданные заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам – Кризисным координатором Мартином Гриффитсом во время его визита в Украину", – отметили в МИД.
Предыстория:
- 19 апреля генсек ООН выступил с призывом к четырехдневной гуманитарной паузе на Страстную неделю, начиная со Страстного четверга и до Пасхи в воскресенье 24 апреля, чтобы позаолить открыть ряд гуманитарных коридоров.
- Гутерриш также отметил, что ООН готова направить гуманитарную помощь на восток Украины во время гуманитарной паузы.
- В Евросоюзе поддержали этот призыв.