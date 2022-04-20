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Зеленський впевнений в успіху запровадження нафтового ембарго Євросоюзом

"Європейська правда"Середа, 20 квітня 2022, 18:31

Президент Володимир Зеленський заявляє про впевненість у запровадженні нафтового ембарго і чекає на це рішення у найближчому санкційному пакеті.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав журналістам у Києві після зустрічі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

"Ми закликаємо ЄС до повного енергетичного ембарго щодо нафти і газу. Нафта точно має увійти до шостого санкційного пакета, без цього він не буде потужним, а буде порожнім", - заявив президент.

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Відповідаючи на уточнювальне запитання німецького журналіста про небажання Німеччини запроваджувати енергетичне ембарго, Зеленський наголосив, що стосовно нафти у нього інші очікування.

"Мені здається, що країни ЄС готові запровадити ембарго", - заявив він, додавши як приклад успішне запровадження заборони на експорт російського вугілля.

"Нам вдалося запровадити вугільне ембарго, але за наполяганням Німеччини відклали на чотири місяці. І я думаю, що під тиском усіх інших держав ЄС ембарго буде запроваджене", - зазначив Зеленський.

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Президент Євроради Шарль Мішель також натякнув на такі сподівання.

"Нам треба максимізувати тиск на Кремль", - заявив він.

Як відомо, нафтове ембарго Євросоюзу проти Росії обговорюється серед заходів шостого пакета санкцій.

За словами глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, блок не розглядає простої заборони на експорт нафти до європейських держав, тому що це призведе до дефіциту і зростання ринкових цін на нафту та зрештою – до посилення Путіна. Тож для санкцій проти цієї сфери розробляють спеціальні механізми.  

Відмова від російської нафти може бути особливим викликом для Угорщини, Словаччини та Болгарії, які купують цей ресурс переважно у Росії. 

Як повідомлялося, український уряд пропонує ЄС запровадити попереднє ембарго на російську нафту і нафтопродукти, які надходять морськими шляхами.

Теми: ЗеленськийсанкціїРосія
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