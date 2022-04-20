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Зеленский уверен в успехе введения нефтяного эмбарго Евросоюзом

"Европейская правда"Среда, 20 апреля 2022, 18:31

Президент Владимир Зеленский заявляет об уверенности во введении нефтяного эмбарго и ждет этого решения в ближайшем санкционном пакете.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал журналистам в Киеве после встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Мы призываем ЕС к полному энергетическому эмбарго на нефть и газ. Нефть точно должна войти в шестой санкционный пакет, без этого он не будет мощным, а будет пустым", - заявил президент.

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Отвечая на уточняющий вопрос немецкого журналиста о нежелании Германии вводить энергетическое эмбарго, Зеленский подчеркнул, что в отношении нефти у него другие ожидания.

"Мне кажется, что страны ЕС готовы ввести эмбарго", - заявил он, добавив в качестве примера успешное введение запрета на экспорт российского угля.

"Нам удалось ввести угольное эмбарго, но по настоянию Германии его отложили на четыре месяца. И я думаю, что под давлением всех других государств ЕС эмбарго будет введено", - отметил Зеленский.

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Президент Евросовета Шарль Мишель также намекнул на такие надежды.

"Нам нужно сделать максимальным давление на Кремль", – заявил он.

Как известно, нефтяное эмбарго Евросоюза против России обсуждается среди мер шестого пакета санкций.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, блок не рассматривает простого запрета на экспорт нефти в европейские государства, потому что это приведет к дефициту и росту рыночных цен на нефть и в конечном счете – к усилению Путина. Для санкций против этой сферы разрабатывают специальные механизмы.

Отказ от российской нефти может быть особым вызовом для Венгрии, Словакии и Болгарии, которые покупают этот ресурс преимущественно у России.

Как сообщалось, украинское правительство предлагает ЕС ввести предварительное эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты, поступающие морским путем.

Темы: ЗеленскийсанкцииРосcия
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