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Вибори президента Франції: Зеленський висловився щодо обох кандидатів

"Європейська правда"Середа, 20 квітня 2022, 19:33

Президент України Володимир Зеленський обережно висловив підтримку президенту Франції Еммануелю Макрону напередодні виборів, на яких Макрон протистоятиме дружній до Росії ультраправій кандидатці Марін Ле Пен.

Про це Зеленський розповів французькому телеканалу BFM, повідомляє "Європейська правда".

"Хоча я не вважаю, що маю право впливати на те, що відбувається у вашій країні, я хочу сказати, що маю стосунки з Еммануелем Макроном, і я не хотів би їх втратити", - сказав президент.

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Він додав, що Ле Пен помилялася у своїх поглядах щодо Росії та України. 

"Якщо Ле Пен зрозуміє, що вона зробила помилку, наші відносини можуть змінитися", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, лідерство президента Франції Еммануеля Макрона в опитуваннях напередодні другого туру виборів у неділю зміцніло.

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Три опитування щодо голосування у другому турі показують найкращий результат для Макрона у порівнянні з результатами перед першим туром із середнім показником у 55,8%. 

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Теми: ЗеленськийвибориФранціяМакрон
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