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Выборы президента Франции: Зеленский высказался по поводу обоих кандидатов

"Европейская правда"Среда, 20 апреля 2022, 19:33

Президент Украины Владимир Зеленский осторожно выразил поддержку президенту Франции Эммануэлю Макрону накануне выборов, на которых Макрон будет противостоять дружественной России ультраправой кандидатке Марин Ле Пен.

Об этом Зеленский рассказал французскому телеканалу BFM, сообщает "Европейская правда".

"Хотя я не считаю, что имею право влиять на происходящее в вашей стране, я хочу сказать, что имею отношения с Эммануэлем Макроном, и я не хотел бы их потерять", - сказал президент.

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Он добавил, что Ле Пен ошибалась в своих взглядах по России и Украине.

"Если Ле Пен поймет, что она совершила ошибку, наши отношения могут измениться", – сказал Зеленский.

Лидерство президента Франции Эммануэля Макрона в опросах накануне второго тура выборов в воскресенье окрепло.

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Три опроса по голосованию во втором туре показывают лучший результат для Макрона по сравнению с результатами перед первым туром со средним показателем в 55,8%.

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Темы: ЗеленскийвиборыФранцияМакрон
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