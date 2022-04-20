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Фінляндія: важливо ухвалити рішення щодо НАТО разом зі Швецією

Середа, 20 квітня 2022, 19:48

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто наголосив на важливості того, щоб Фінляндія та Швеція прагнули прийняти свої рішення про членство в НАТО одночасно.

Про це він сказав, відкривши у парламенті дебати щодо членства в Альянсі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

За словами глави МЗС Фінляндії, співпраця при ухваленні рішення про можливе членство в НАТО допоможе підготуватися до можливої ​​реакції з боку Росії.

"Потрібно зазначити, що повернення до минулого не буде. У ситуації, коли Росія намагається створити сферу впливу шляхом тиску та військовими засобами, відсутність реакції на мінливу ситуацію з безпекою могла б призвести до зміни позиції Фінляндії у світі та скорочення нашого простору для маневру", – заявив Хаавісто.

Він також підкреслив, що рішення Фінляндії про приєднання до військового союзу не спрямоване проти будь-кого.

Парламент обговорить доповідь уряду про зміну ситуації в галузі безпеки, яку було підготовлено минулого тижня. 

Після цього обговорення можливого членства Фінляндії в НАТО продовжиться у парламентських комітетах із залученням експертів. 

ВІДЕО ДНЯ

Уряд вважає, що вступ Фінляндії та Швеції до НАТО позитивно позначиться на стабільності у регіоні Балтійського моря. 

У травні президент і уряд, як очікується, представлять пропозицію щодо членства в Альянсі.

Як відомо, у Фінляндії та Швеції після початку повномасштабної війни РФ проти України різко зросла підтримка вступу до НАТО. Обидві країни допускають, що вже у червні подадуть заявки на вступ, проте дебати тільки розпочалися. 

У Москві почали попереджати їх про "наслідки".

Теми: НАТО
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