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Финляндия: важно принять решение о НАТО вместе со Швецией

Среда, 20 апреля 2022, 19:48

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подчеркнул важность того, чтобы Финляндия и Швеция стремились принять свои решения о членстве в НАТО одновременно.

Об этом он сказал, открыв в парламенте дебаты по членству в Альянсе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

По словам главы МИД Финляндии, сотрудничество при принятии решения о возможном членстве в НАТО поможет подготовиться к возможной реакции со стороны России.

"Нужно отметить, что возвращения в прошлое не будет. В ситуации, когда Россия пытается создать сферу влияния путем давления и военными средствами, отсутствие реакции на меняющуюся ситуацию с безопасностью могло бы привести к изменению позиции Финляндии в мире и сокращению нашего пространства для маневра", – заявил Хаависто.

Он также подчеркнул, что решение Финляндии о присоединении к военному союзу не направлено против кого-либо.

Парламент обсудит доклад правительства об изменении ситуации в области безопасности, который был подготовлен на прошлой неделе.

После этого обсуждение возможного членства Финляндии в НАТО продолжится в парламентских комитетах с привлечением экспертов.

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Правительство считает, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО положительно отразится на стабильности в регионе Балтийского моря.

В мае президент и правительство, как ожидается, представят предложение о членстве в Альянсе.

Как известно, в Финляндии и Швеции после начала полномасштабной войны РФ против Украины резко возросла поддержка вступления в НАТО. Обе страны допускают, что уже в июне подадут заявки на вступление, однако дебаты только начались.

В Москве начали предупреждать их о "последствиях".

Темы: НАТО
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