Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Єврокомісія надасть думку щодо кандидатського статусу України до кінця червня

"Європейська правда"Середа, 20 квітня 2022, 20:08

Єврокомісія надасть думку щодо можливості України набути статусу кандидата в члени ЄС до кінця червня, після чого Європейська рада зможе розпочати дискусію з цього питання.

Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Ми матимемо думку Комісії до кінця червня. І це буде моєю відповідальністю оцінити, коли я зможу поставити це питання до порядку денного Європейської ради, щоб переконатися, що ми маємо політичну дискусію, діалог, щоб досягти прогресу на цьому шляху", - сказав Мішель.

Реклама:

Він додав, що відчуває дуже сильну підтримку, "щоб переконатися, що ми можемо надати конкретну підтримку Україні у вашому виборі на шляху до ЄС у вашому майбутньому".

Він наголосив, що Україна щодня демонструє відданість демократичним принципам, свободам.

Як повідомлялося, Україна передала Єврокомісії першу частину заповненого опитувальника для оцінки нашої спроможності отримати статус кандидата у члени ЄС і вже працює над другою частиною.

ВІДЕО ДНЯ

8 квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва  офіційно передала президенту Володимиру Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в ЄС.

28 лютого, за 4 дні після початку російської агресії, Україна офіційно подала до Брюсселя заявку про вступ до ЄС та висловила сподівання, що ЄС, зважаючи на обставини, зможе швидко розпочату процедуру.

Детально процедуру вступу України до ЄС читайте у статті Кандидатський максимум: як Єврокомісія планує просувати Україну до членства у ЄС.

Теми: євроінтеграціяУкраїнаЄврокомісіяЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
євроінтеграція
Боррель: Україна має стати членом ЄС, добре б зафіксувати "горизонт" для нових членів
"Не зосереджені на даті": Єврокомісія не готова до розширення ЄС до 2030 року
Стефанішина впевнена, що переговори про членство України в ЄС почнуться до кінця року
Останні новини
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
Усі новини...
Реклама: