Єврокомісія надасть думку щодо кандидатського статусу України до кінця червня

Єврокомісія надасть думку щодо можливості України набути статусу кандидата в члени ЄС до кінця червня, після чого Європейська рада зможе розпочати дискусію з цього питання.

Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Ми матимемо думку Комісії до кінця червня. І це буде моєю відповідальністю оцінити, коли я зможу поставити це питання до порядку денного Європейської ради, щоб переконатися, що ми маємо політичну дискусію, діалог, щоб досягти прогресу на цьому шляху", - сказав Мішель.

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Він додав, що відчуває дуже сильну підтримку, "щоб переконатися, що ми можемо надати конкретну підтримку Україні у вашому виборі на шляху до ЄС у вашому майбутньому".

Він наголосив, що Україна щодня демонструє відданість демократичним принципам, свободам.

Як повідомлялося, Україна передала Єврокомісії першу частину заповненого опитувальника для оцінки нашої спроможності отримати статус кандидата у члени ЄС і вже працює над другою частиною.

ВІДЕО ДНЯ

8 квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва офіційно передала президенту Володимиру Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в ЄС.

28 лютого, за 4 дні після початку російської агресії, Україна офіційно подала до Брюсселя заявку про вступ до ЄС та висловила сподівання, що ЄС, зважаючи на обставини, зможе швидко розпочату процедуру.

Детально процедуру вступу України до ЄС читайте у статті Кандидатський максимум: як Єврокомісія планує просувати Україну до членства у ЄС.