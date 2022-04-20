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Еврокомиссия предоставит мнение о кандидатском статусе Украины до конца июня

"Европейская правда"Среда, 20 апреля 2022, 20:08

Еврокомиссия предоставит мнение о возможности Украины получить статус кандидата в члены ЕС до конца июня, после чего Европейский совет сможет начать дискуссию по этому вопросу.

Об этом сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"У нас будет мнение Комиссии до конца июня. И это будет моей ответственностью оценить, когда я смогу поставить этот вопрос в повестку дня Европейского совета, чтобы убедиться, что у нас есть политическая дискуссия, диалог, чтобы достичь прогресса на этом пути", - сказал Мишель .

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Он добавил, что чувствует очень сильную поддержку, "чтобы убедиться, что мы можем предоставить конкретную поддержку Украине в вашем выборе на пути к ЕС в вашем будущем".

Он подчеркнул, что Украина ежедневно демонстрирует приверженность демократическим принципам, свободам.

Как сообщалось, Украина передала Еврокомиссии первую часть заполненного опросника для оценки нашей возможности получить статус кандидата в члены ЕС и уже работает над второй частью.

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8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев официально передала президенту Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

Тогда Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова с ответами через неделю.

28 февраля, через четыре дня после начала российской агрессии, Украина официально подала в Брюссель заявку о вступлении в ЕС и выразила надежду, что Евросоюз, учитывая обстоятельства, сможет быстро начатую процедуру.

Подробно процедуру вступления Украины в ЕС читайте в статье Кандидатский максимум: как Еврокомиссия планирует продвигать Украину к членству в ЕС.

Темы: евроинтеграцияУкраинаЕврокомиссияЕС
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