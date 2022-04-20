Харківщина: росіяни атакували, перевдягнувшись в однострої ЗСУ

Російські війська продовжують часткове блокування Харкова, намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури. Поблизу села Довгеньке окупанти намагалися нападати, використовуючи українську військову форму.

Джерело: Генштаб у Facebook

Деталі: Повідомляється, що РФ перегрупувала свої війська на Ізюмському напрямку.

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В районі населеного пункту Дібровне противник проводив наступальні дії, має частковий успіх.

В районі населеного пункту Стара Гнилиця наступ успіху не мав, в результаті вогневого ураження ворог зазнав втрат та відійшов.

Крім того, не мала успіху спроба взяття під контроль населеного пункту Довгеньке. Противник з втратами відступив. У Генштабі розповіли, що ворог діяв на зазначеному напрямку у військовій формі українського зразка.

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Село Довгеньке на мапі

Загалом ворог намагається продовжувати наступ на сході України з метою встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями.