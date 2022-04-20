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Харьковщина: россияне атаковали, переодевшись в форму ВСУ

Светлана КизиловаСреда, 20 апреля 2022, 20:11

Российские войска продолжают частичную блокировку Харькова, пытаются производить огненное поражение подразделений ВСУ и объектов критической инфраструктуры. Вблизи села Довгенькое оккупанты пытались нападать, используя украинскую военную форму.

Источник: Генштаб в Facebook

Детали: Сообщается, что РФ перегруппировала свои войска в Изюмском направлении.

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В районе населенного пункта Дибровное противник проводил наступательные действия, имеет частичный успех.

В районе населенного пункта Старая Гнилица наступление успеха не имело, в результате огневого поражения враг понес потери и отошел.

Кроме того, не удалась попытка взятия под контроль населенного пункта Довгенькое. Противник с потерями отступил. В Генштабе рассказали, что враг действовал в указанном направлении в военной форме украинского образца.

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Село Довгенькое на карте
Село Довгенькое на карте

В целом, враг пытается продолжать наступление на востоке Украины с целью установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями.

Темы: провокацииРосcияВооруженные силыХарьковская область
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