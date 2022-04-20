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Росіян почали бойкотувати на зустрічах G20 – Bloomberg

Альона Мазуренко Середа, 20 квітня 2022, 20:41
Росіян почали бойкотувати на зустрічах G20 – Bloomberg
фото: getty images

Міністри фінансів країн G20 і керуючі центральними банками залишили зустріч у середу 20 квітня, коли почали виступати російські офіційні особи.

Джерело: Bloomberg

Деталі: За словами людей, знайомих з подіями, міністр фінансів США Джанет Йеллен та інші міністри фінансів та керуючі центральними банками залишили зустріч G20 у середу, коли російські офіційні особи почали виступати перед присутніми.

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Крім того, зазначається, що у страйку також взяв участь міністр фінансів України Сергій Марченко.

За словами джерел, засідання здебільшого було присвячене економічним ризикам, пов'язаним із вторгненням Росії в Україну.

Один із співрозмовників журналістів сказав, що деякі офіційні особи, які були присутні на заході, практично вимикали свої камери, коли говорили російські офіційні особи.

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Теми: РосіявійнаСШАекономіка
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