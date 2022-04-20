Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россиян начали бойкотировать на встречах G20 – Bloomberg

Алена МазуренкоСреда, 20 апреля 2022, 20:41
Россиян начали бойкотировать на встречах G20 – Bloomberg
фото: getty images

Министры финансов стран G20 и управляющие центральными банками покинули встречу, когда начали выступать российские официальные лица.

Источник: Bloomberg

Детали: По словам людей, знакомых с событиями, министр финансов США Джанет Йеллен и другие министры финансов и управляющие центральными банками покинули встречу G20 в среду, когда российские официальные лица начали выступать перед собравшимися.

Реклама:

Кроме того, отмечается, что в забастовке также участвовал министр финансов Украины Сергей Марченко.

По словам источников, заседание в основном было посвящено экономическим рискам, связанным с вторжением России в Украину.

Один из собеседников журналистов сказал, что некоторые официальные лица, присутствовавшие на мероприятии, практически выключали свои камеры, когда говорили российские официальные лица.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcиявойнаСШАэкономика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Росcия
Кремль вывезет "вагнеровцев" из Беларуси в страны Африки - Сопротыв
В РФ без почестей похоронили террориста и вагнеровца Уткина
Кулеба призвал рассказать Африке об опасности российского колониализма
Последние новости
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:33
Записи разговоров Портнова после аннексии Крыма попали в СМИ
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
Все новости...
Реклама: