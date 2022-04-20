Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россиян начали бойкотировать на встречах G20 – Bloomberg

Мазуренко Алена Среда, 20 апреля 2022, 20:41
фото: getty images

Министры финансов стран G20 и управляющие центральными банками покинули встречу, когда начали выступать российские официальные лица.

Источник: Bloomberg

Детали: По словам людей, знакомых с событиями, министр финансов США Джанет Йеллен и другие министры финансов и управляющие центральными банками покинули встречу G20 в среду, когда российские официальные лица начали выступать перед собравшимися.

Кроме того, отмечается, что в забастовке также участвовал министр финансов Украины Сергей Марченко.

По словам источников, заседание в основном было посвящено экономическим рискам, связанным с вторжением России в Украину.

Один из собеседников журналистов сказал, что некоторые официальные лица, присутствовавшие на мероприятии, практически выключали свои камеры, когда говорили российские официальные лица.

Темы: РосcиявойнаСШАэкономика
Главное сегодня

фотоНовый Бабий Яр: в Мангуше россияне захоронили, вероятно, до 9 тысяч мариупольцев

Онуфрий предлагает на Пасху ходу в Мариуполь, чтобы забрать гражданских и раненых

видеоДесантники сбили Ми-8, а морпехи ликвидировали вертолет, прилетевший на помощь

В Херсонской области оккупанты объявили мобилизацию и готовят "референдум" - Генштаб

видео, обновлено от 16:07В России горит один из главных исследовательских институтов Минобороны, 7 погибших

Байден объявил новый пакет военной помощи Украине на $800 млн

Все новости...
Росcия
Генсек ООН просит о встречах в Москве и Киеве для прекращения войны
Харьковщина: россияне атаковали, переодевшись в форму ВСУ
Япония официально отменила торговый статус РФ "страны наибольшего содействия"
Последние новости
21:40
Пентагон: Украина имеет на фронте больше танков, чем РФ
21:31
фотоНовый Бабий Яр: в Мангуше россияне захоронили, вероятно, до 9 тысяч мариупольцев
21:30
обновленоДнепропетровщина: Ракетными ударами разбито железнодорожное полотно, есть пострадавшие
21:19
Банки отмечают резкое снижение спроса на кредиты
21:14
РФ перебросила в Украину еще больше тактических групп, в настоящее время их 85 – CNN
21:04
Между Ирпенем и Киевом запускают маршрутки
20:58
Восстановление Украины с помощью ЕС должно начаться до завершения войны – Мишель
20:47
Зеленский попросил Португалию о "Леопардах" и другом тяжелом вооружении
20:46
Онуфрий предлагает на Пасху ходу в Мариуполь, чтобы забрать гражданских и раненых
20:34
Великобритания дала Украине 500 миллионов долларов кредитных гарантий
Все новости...