Министры финансов стран G20 и управляющие центральными банками покинули встречу, когда начали выступать российские официальные лица.

Источник: Bloomberg

Детали: По словам людей, знакомых с событиями, министр финансов США Джанет Йеллен и другие министры финансов и управляющие центральными банками покинули встречу G20 в среду, когда российские официальные лица начали выступать перед собравшимися.

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Кроме того, отмечается, что в забастовке также участвовал министр финансов Украины Сергей Марченко.

По словам источников, заседание в основном было посвящено экономическим рискам, связанным с вторжением России в Украину.

Один из собеседников журналистов сказал, что некоторые официальные лица, присутствовавшие на мероприятии, практически выключали свои камеры, когда говорили российские официальные лица.