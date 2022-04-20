США навчають близько 50 українських інструкторів використовувати гаубиці

США розпочали навчання українських військових поводженню з гаубицями, які Сполучені Штати передають ЗСУ для боротьби з російським вторгненням.

Про це журналістам повідомив високопосадовий представник міністерства оборони США, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

За словами чиновника, навчання проходять близько 50 українців у країні поза межами України. Чиновник не уточнив, в якій країні вони відбуваються.

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"Це невелика кількість українців, трохи більше 50, вони будуть навчені поводженню з гаубицями, а потім зможуть повернутися в Україну та тренувати своїх колег", - сказав чиновник.

Крім того, він розповів, що до Європи вже прибули американські гаубичні снаряди для відправки в Україну.

В останньому пакеті допомоги на суму 800 мільйонів доларів США заявили, що відправлять загалом 40 000 гаубичних снарядів.

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Нагадаємо, перший пакет військової допомоги США на 800 млн доларів оголосили у середині березня, наступний, також на 800 млн - 13 квітня. Зброя почала надходити за лічені дні після оголошення.

До другого пакету увійшли бронетранспортери, артилерійські системи, гелікоптери та безпілотники.

Сполучені Штати направлять більше артилерії в Україну, заявив журналістам у вівторок президент США Джо Байден після розмови з лідерами країн-союзників.