Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США навчають близько 50 українських інструкторів використовувати гаубиці

"Європейська правда"Середа, 20 квітня 2022, 21:09

США розпочали навчання українських військових поводженню з гаубицями, які Сполучені Штати передають ЗСУ для боротьби з російським вторгненням.

Про це журналістам повідомив високопосадовий представник міністерства оборони США, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

За словами чиновника, навчання проходять близько 50 українців у країні поза межами України. Чиновник не уточнив, в якій країні вони відбуваються.

"Це невелика кількість українців, трохи більше 50, вони будуть навчені поводженню з гаубицями, а потім зможуть повернутися в Україну та тренувати своїх колег", - сказав чиновник.

Крім того, він розповів, що до Європи вже прибули американські гаубичні снаряди для відправки в Україну.

В останньому пакеті допомоги на суму 800 мільйонів доларів США заявили, що відправлять загалом 40 000 гаубичних снарядів.

Нагадаємо, перший пакет військової допомоги США на 800 млн доларів оголосили у середині березня, наступний, також на 800 млн - 13 квітня. Зброя почала надходити за лічені дні після оголошення. 

ВІДЕО ДНЯ

До другого пакету увійшли бронетранспортери, артилерійські системи, гелікоптери та безпілотники

Сполучені Штати направлять більше артилерії в Україну, заявив журналістам у вівторок президент США Джо Байден після розмови з лідерами країн-союзників.

Теми: США
Головне сьогодні

фотоНовий Бабин Яр: у Мангуші росіяни захоронили, ймовірно, до 9 тисяч маріупольців

Онуфрій пропонує на Великдень ходу в Маріуполь, аби забрати цивільних і поранених

відеоДесантники збили Мі-8 з ПЗРК, а морпіхи ліквідували вертоліт, який прилетів на підмогу

На Херсонщині окупанти оголосили мобілізацію і готують "референдум" - Генштаб

відео, оновлено від 16:07У Росії палав один з головних дослідних інститутів Міноборони, 7 загиблих

Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні на $800 млн

Усі новини...
США
Росіян почали бойкотувати на зустрічах G20 – Bloomberg
Союзники по НАТО можуть бути залучені до виходу мешканців із Маріуполя – Нуланд
Росія наразі не отримала серйозних територіальних здобутків на Донбасі - США
Останні новини
22:23
З Маріуполя 21 квітня не вдалося врятувати людей – Верещук
22:20
Деталі ракетного обстрілу Запоріжжя: атакували острів Хортиця
22:12
Перемога культурного фронту: засідання ЮНЕСКО у Казані не відбудеться
22:10
Росія може приховано рекрутувати найманців у Ефіопії та Еритреї – ЗМІ
22:05
Італійська ENI підписала угоду з Конго для заміни російського газу
21:52
У центробанку РФ визнали, що спад економіки буде суттєвішим ніж під час коронавірусу
21:40
Пентагон: Україна має на фронті більше танків, ніж РФ
21:31
фотоНовий Бабин Яр: у Мангуші росіяни захоронили, ймовірно, до 9 тисяч маріупольців
21:30
оновленоДніпропетровщина: Ракетними ударами розтрощило залізничне полотно, є поранені
21:19
Банки відзначають різке зниження попиту на кредити
Усі новини...