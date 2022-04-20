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США учат около 50 украинских инструкторов использовать гаубицы

"Европейская правда"Среда, 20 апреля 2022, 21:09

США приступили к обучению украинских военных обращению с гаубицами, которые Соединенные Штаты передают ВСУ для борьбы с российским вторжением.

Об этом журналистам сообщил высокопоставленный представитель министерства обороны США, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

По словам чиновника, учения проходят около 50 украинцев в стране за пределами Украины. Чиновник не уточнил, в какой стране они проходят.

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"Это небольшое количество украинцев, чуть больше 50, они будут обучены обращению с гаубицами, а затем смогут вернуться в Украину и тренировать своих коллег", - сказал чиновник.

Кроме того, он рассказал, что в Европу уже прибыли американские гаубические снаряды для отправки в Украину.

В последнем пакете помощи на сумму 800 миллионов долларов США заявили, что отправят в общей сложности 40 000 гаубических снарядов.

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Напомним, первый пакет военной помощи США на 800 млн долларов объявили в середине марта, следующий, также на 800 млн – 13 апреля. Оружие начало поступать через считанные дни после объявления.

Во второй пакет вошли бронетранспортеры, артиллерийские системы, вертолеты и беспилотники.

Соединенные Штаты направят больше артиллерии в Украину, заявил журналистам во вторник президент США Джо Байден после общения с лидерами стран-союзников.

Темы: США
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