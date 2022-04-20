Пентагон: Україна отримала не бойові літаки, а деталі літаків

Українські військові збільшили розмір свого бойового авіапарку після отримання запасних частин та ремонту пошкоджених літаків, а не після надання окремих винищувачів союзниками.

Про це у середу заявив речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

У вівторок на брифінгу Кірбі повідомив, що Україна отримала додаткові літаки, а також деталі, Але у середу він уточнив, що досі українським військовим не постачалися літаки.

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"Я помилився, сказавши, у минулому часі, що їм дали цілі літаки. Я шкодую через помилку", - сказав Кірбі у середу.

"Проте, українці отримали - завдяки координації та забезпеченню Сполучених Штатів - достатньо запасних частин та додаткового обладнання, щоб вони могли ввести в експлуатацію більше літаків у своєму парку, ніж у них було навіть два-три тижні тому", - додав Кірбі.

Повітряні сили Збройних сил України у середу підтвердили, що отримали від союзників запчастини та комплектуючі для літаків - але не нові літаки.