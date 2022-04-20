Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Пентагон: Україна отримала не бойові літаки, а деталі літаків

Середа, 20 квітня 2022, 21:53

Українські військові збільшили розмір свого бойового авіапарку після отримання запасних частин та ремонту пошкоджених літаків, а не після надання окремих винищувачів союзниками.

Про це у середу заявив речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

У вівторок на брифінгу Кірбі повідомив, що Україна отримала додаткові літаки, а також деталі, Але у середу він уточнив, що досі українським військовим не постачалися літаки.

Реклама:

"Я помилився, сказавши, у минулому часі, що їм дали цілі літаки. Я шкодую через помилку", - сказав Кірбі у середу.

"Проте, українці отримали - завдяки координації та забезпеченню Сполучених Штатів - достатньо запасних частин та додаткового обладнання, щоб вони могли ввести в експлуатацію більше літаків у своєму парку, ніж у них було навіть два-три тижні тому", - додав Кірбі.

Повітряні сили Збройних сил України у середу підтвердили, що отримали від союзників запчастини та комплектуючі для літаків - але не нові літаки.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
США
Пентагон про контрнаступ: ЗСУ повільно просуваються вперед та відбивають атаки
Білий дім натякнув, що Пригожина вбив Путін
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Останні новини
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
18:15
Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"
18:03
Біля станції метро "Деміївська" просів ґрунт
17:56
На Миколаївщині авто підірвалося на міні – чоловіки їхали по дрова
17:38
У Києві відновили рух ділянкою кільцевої дороги
17:22
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
Усі новини...
Реклама: