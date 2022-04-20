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Пентагон: Украина получила не боевые самолеты, а детали самолетов

Среда, 20 апреля 2022, 21:53

Украинские военные увеличили размер своего боевого авиапарка после получения запасных частей и ремонта поврежденных самолетов, а не после предоставления отдельных истребителей союзниками.

Об этом в среду заявил спикер Пентагона Джон Кирби, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Во вторник на брифинге Кирби сообщил, что Украина получила дополнительные самолеты, а также детали, но в среду он уточнил, что до сих пор украинским военным не поставлялись самолеты.

"Я ошибся, сказав, в прошлом времени, что им дали целые самолеты. Я сожалею из-за ошибки", - сказал Кирби в среду.

"Однако, украинцы получили – благодаря координации и обеспечению Соединенных Штатов – достаточно запасных частей и дополнительного оборудования, чтобы они могли ввести в эксплуатацию больше самолетов в своем парке, чем у них было даже две-три недели назад", - добавил Кирби.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины подтвердили, что получили от союзников запчасти и комплектующие для самолетов - но не новые самолеты.

Темы: СШАармия
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