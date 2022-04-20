Президент Володимир Зеленський вважає, що весь цивілізований світ має на офіційному рівні визнати Росію державою спонсором тероризму.

Джерело: відеозвернення президента

Пряма мова: "Працюємо над тим, щоб усі державні посадовці Росії, які підтримують цю ганебну війну, отримали логічну санкційну відповідь від демократичного світу.

Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму, а російські Збройні сили мають бути визнані терористичною організацією".

Деталі: Зеленський розповів, що 20 квітня був опублікований план щодо посилення санкцій проти РФ.

Цей план розробила група українських та міжнародних експертів, яка працює під керівництвом Андрія Єрмака та Майкла Макфола.

За словами Зеленського, коли будуть імплементовані всі ключові напрямки, зазначені в цьому плані, Росія втратить можливість фінансувати воєнну машину.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, план передбачає обмеження для енергосектору Росії, банківського сектору, експортно-імпортних операцій, транспорту.

Серед найближчих кроків, за словами президента, має бути нафтове ембарго та повне обмеження постачання нафтопродуктів із Росії.