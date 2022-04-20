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Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму – Зеленський

Альона Мазуренко Середа, 20 квітня 2022, 22:15
Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму – Зеленський
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що весь цивілізований світ має на офіційному рівні визнати Росію державою спонсором тероризму.

Джерело: відеозвернення президента 

Пряма мова: "Працюємо над тим, щоб усі державні посадовці Росії, які підтримують цю ганебну війну, отримали логічну санкційну відповідь від демократичного світу.

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Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму, а російські Збройні сили мають бути визнані терористичною організацією".

Деталі: Зеленський розповів, що 20 квітня був опублікований план щодо посилення санкцій проти РФ.

Цей план розробила група українських та міжнародних експертів, яка працює під керівництвом Андрія Єрмака та Майкла Макфола.

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За словами Зеленського, коли будуть імплементовані всі ключові напрямки, зазначені в цьому плані, Росія втратить можливість фінансувати воєнну машину.

Зокрема, план передбачає обмеження для енергосектору Росії, банківського сектору, експортно-імпортних операцій, транспорту.

Серед найближчих кроків, за словами президента, має бути нафтове ембарго та повне обмеження постачання нафтопродуктів із Росії.

Теми: ЗеленськийРосіявійнаУкраїна
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