Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма – Зеленский

Мазуренко Алена Среда, 20 апреля 2022, 22:15
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что весь цивилизованный мир должен официально признать Россию государством-спонсором терроризма.

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "Работаем над тем, чтобы все государственные чиновники России, поддерживающие эту позорную войну, получили логичный санкционный ответ от демократического мира.

Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, а российские вооруженные силы должны быть признаны террористической организацией".

Детали: Зеленский рассказал, что 20 апреля был опубликован план по усилению санкций против РФ.

Этот план разработала группа украинских и международных экспертов, работающая под руководством Андрея Ермака и Майкла Макфола.

По словам Зеленского, когда будут имплементированы все ключевые направления, указанные в этом плане, Россия упустит возможность финансировать военную машину.

ВИДЕО ДНЯ

В частности, план предусматривает ограничения для энергосектора России, банковского сектора, экспортно-импортных операций, транспорта.

Среди ближайших шагов, по словам президента, должно быть нефтяное эмбарго и полное ограничение поставок нефтепродуктов из России.

Темы: ЗеленскийРосcиявойнаУкраина
Главное сегодня

фотоНовый Бабий Яр: в Мангуше россияне захоронили, вероятно, до 9 тысяч мариупольцев

Онуфрий предлагает на Пасху ходу в Мариуполь, чтобы забрать гражданских и раненых

видеоДесантники сбили Ми-8, а морпехи ликвидировали вертолет, прилетевший на помощь

В Херсонской области оккупанты объявили мобилизацию и готовят "референдум" - Генштаб

видео, обновлено от 16:07В России горит один из главных исследовательских институтов Минобороны, 7 погибших

Байден объявил новый пакет военной помощи Украине на $800 млн

Все новости...
Зеленский
В Украине освобождены уже 934 населенных пункта – президент
Друзья в ЕС готовы помогать движению Украины, сейчас исторический момент – Зеленский
Зеленский о преступлениях РФ на Киевщине: найдем каждую фамилию
Последние новости
22:56
Мэр Николаева сообщил о новом взрыве
22:52
Кремль хотел согнать украинцев в концлагеря в Сибири и заставить строить города – Данилов
22:52
Израиль согласился передать Украине защитное оснащение
22:49
Замгоссекретаря США: Путин терпит неудачу в Украине и становится изгоем
22:27
Вокруг российской нефти формируется "серый" рынок без пункта назначения
22:25
Как будет происходить послевоенное восстановление и развитие Украины – министр экономики
22:23
Из Мариуполя 21 апреля не удалось спасти людей – Верещук
22:20
фотоДетали ракетных обстрелов Запорожья: атаковали остров Хортица
22:12
Победа культурного фронта: заседание ЮНЕСКО в Казани не состоится
22:10
Россия может скрыто рекрутировать наемников в Эфиопии и Эритрее – СМИ
Все новости...