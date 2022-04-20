Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что весь цивилизованный мир должен официально признать Россию государством-спонсором терроризма.

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "Работаем над тем, чтобы все государственные чиновники России, поддерживающие эту позорную войну, получили логичный санкционный ответ от демократического мира.

Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма, а российские вооруженные силы должны быть признаны террористической организацией".

Детали: Зеленский рассказал, что 20 апреля был опубликован план по усилению санкций против РФ.

Этот план разработала группа украинских и международных экспертов, работающая под руководством Андрея Ермака и Майкла Макфола.

По словам Зеленского, когда будут имплементированы все ключевые направления, указанные в этом плане, Россия упустит возможность финансировать военную машину.

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В частности, план предусматривает ограничения для энергосектора России, банковского сектора, экспортно-импортных операций, транспорта.

Среди ближайших шагов, по словам президента, должно быть нефтяное эмбарго и полное ограничение поставок нефтепродуктов из России.