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Друзі в ЄС готові допомагати руху України, зараз історичний момент – Зеленський

Катерина ТищенкоСереда, 20 квітня 2022, 22:30
Друзі в ЄС готові допомагати руху України, зараз історичний момент – Зеленський
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що всі друзі України в Євросоюзі готові максимально допомагати руху нашої країни до ЄС.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: Саме зараз той історичний момент, коли ми можемо розвинути максимальну швидкість у приєднанні до Євросоюзу.

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Ми вже довели, що українські державні та суспільні інституції достатньо ефективні, щоб витримати навіть випробування війною. Ми вже робимо для захисту свободи на європейському континенті стільки, скільки іншим народам не випадало зробити.

І я бачу з боку всіх наших друзів у Європейському Союзі готовність максимально допомагати нашому руху".

Деталі: За словами Зеленського, рух України до ЄС був однією з тем його розмови з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем у середу.

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Теми: ЗеленськийЄС
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