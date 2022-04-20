Друзья в ЕС готовы помогать движению Украины, сейчас исторический момент – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявляет, что все друзья Украины в Евросоюзе готовы максимально помогать движению нашей страны в ЕС.
Источник: обращение президента
Прямая речь: "Именно сейчас этот исторический момент, когда мы можем развить максимальную скорость в присоединении к Евросоюзу.
Мы уже доказали, что украинские государственные и общественные институции достаточно эффективны, чтобы выдержать даже испытание войной. Мы уже делаем для защиты свободы на европейском континенте столько, сколько другим народам не приходилось сделать.
И я вижу со стороны всех наших друзей в Европейском Союзе готовность максимально помогать нашему движению".
Детали: По словам Зеленского, движение Украины в ЕС было одной из тем его разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в среду.