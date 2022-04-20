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Друзья в ЕС готовы помогать движению Украины, сейчас исторический момент – Зеленский

Катерина ТищенкоСреда, 20 апреля 2022, 22:30
Друзья в ЕС готовы помогать движению Украины, сейчас исторический момент – Зеленский
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что все друзья Украины в Евросоюзе готовы максимально помогать движению нашей страны в ЕС.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Именно сейчас этот исторический момент, когда мы можем развить максимальную скорость в присоединении к Евросоюзу.

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Мы уже доказали, что украинские государственные и общественные институции достаточно эффективны, чтобы выдержать даже испытание войной. Мы уже делаем для защиты свободы на европейском континенте столько, сколько другим народам не приходилось сделать.

И я вижу со стороны всех наших друзей в Европейском Союзе готовность максимально помогать нашему движению".

Детали: По словам Зеленского, движение Украины в ЕС было одной из тем его разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в среду.

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Темы: ЗеленскийЕС
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