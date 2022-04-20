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В Україні звільнено вже 934 населених пункти – президент

Катерина ТищенкоСереда, 20 квітня 2022, 22:44
ілюстративне фото, Радіо Свобода

Українські військові за час війни, яку розв’язала Росія проти України, звільнили вже 934 населених пункти.

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського

Пряма мова: "Звільнено вже 934 населених пункти. Поліція відновила роботу у 435 населених пунктах. Місцеве самоврядування запрацювало у 431 громаді. Роботу гуманітарних штабів розпочато у 361 населеному пункті.

Поступово відновлюємо доступ людей до медичних та освітніх послуг, до органів соціального захисту. Відновлюємо автомобільне сполучення, постачання електрики, газу, води".

Деталі: За словами президента, серед найбільших загроз на звільнених територіях залишаються міни й розтяжки, які були встановлені окупантами, та снаряди, які не розірвалися.

Він попросив громадян, які повертаються у звільнені громади, не заходити на територію, яка ще не перевірена, не заходити поки що в ліси та повідомляти поліцію та рятувальників про підозрілі предмети.

Теми: Збройні силивійнаЗеленський
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