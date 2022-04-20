Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине освобождены уже 934 населенных пункта – президент

Катерина ТищенкоСреда, 20 апреля 2022, 22:44
В Украине освобождены уже 934 населенных пункта – президент
иллюстративное фото, Радио Свобода

Украинские военные за время войны, которую развязала Россия против Украины, освободили уже 934 населенных пункта.

Источник: обращение президента Владимира Зеленского

Прямая речь: "Освобождены уже 934 населенных пункта. Полиция возобновила работу в 435 населенных пунктах. Местное самоуправление заработало в 431 общине. Работа гуманитарных штабов начата в 361 населенном пункте.

Реклама:

Постепенно восстанавливаем доступ людей к медицинским и образовательным услугам, к органам социальной защиты. Восстанавливаем автомобильное сообщение, поставки электричества, газа, воды".

Детали: По словам президента, среди наибольших угроз на освобожденных территориях остаются мины и растяжки, установленные оккупантами, и неразорвавшиеся снаряды.

Он попросил возвращающихся в освобожденные общины граждан не заходить на территорию, которая еще не проверена, не заходить пока в леса и сообщать полиции и спасателям о подозрительных предметах.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Вооруженные силывойнаЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Вооруженные силы
Артиллерийские системы и минометы: ВСУ приняли на вооружение очередные образцы иностранного оружия
За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений – Генштаб
В центре Киева родственники пропавших и пленных вышли на акцию
Последние новости
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:33
Записи разговоров Портнова после аннексии Крыма попали в СМИ
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
Все новости...
Реклама: