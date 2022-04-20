Голови сенатів Чехії і Польщі виступили з закликом терміново надати Україні важку зброю

Голови сенатів Чехії і Польщі звернулися до парламентів країн ЄС, НАТО та інших демократичних країн із закликом терміново надати Україні важку зброю.

Джерело: посол України в Чехії Євген Перебийніс.

Пряма мова Перебийноса: "Після відвідання Бучі, Ірпеня та Бородянки спікери переконані, що злочини російських окупантів в Україні – це геноцид".

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Звернення політиків дослівно: "Війна вступає у вирішальну фазу і без пришвидшення постачання важкої військової техніки ми піддаємо Україну ризику програти російській імперії, а самі будемо спостерігати за повільною агонією країни, що бореться, як Давид з Голіафом".

Деталі: Парламентарі наголосили, що через божевілля російського диктатора ніхто не може бути впевнений, що бої на Дніпрі не перемістяться на Віслу, Сену, Рейн чи ще далі.

Звернення політиків дослівно: "Як вчить нас історія, поступки агресорам чи політика умиротворення - це шлях у пекло, який лише загострює конфлікт, замість того, щоб довести його до завершення".

ВІДЕО ДНЯ

Спікери сенатів Польщі та Чехії відвідали звільнені Ірпінь, Бучу та Бородянку 14 квітня.