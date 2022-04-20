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Главы сенатов Чехии и Польши выступили с призывом срочно предоставить Украине тяжелое оружие

"Европейская правда"Среда, 20 апреля 2022, 22:51

Главы сенатов Чехии и Польши обратились в парламенты стран ЕС, НАТО и других демократических стран с призывом срочно предоставить Украине тяжелое оружие.

Источник: посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, пишет "Европейская правда".

Прямая речь Перебийноса: "После посещения Бучи, Ирпеня и Бородянки спикеры убеждены, что преступления российских оккупантов в Украине – это геноцид.

Обращение политиков дословно: "Война вступает в решающую фазу и без ускорения поставки тяжелой военной техники мы подвергаем Украину риску проиграть российской империи, а сами будем наблюдать за медленной агонией борющейся страны, как Давид с Голиафом".

Детали: Парламентарии подчеркнули, что из-за безумия российского диктатора никто не может быть уверен, что бои на Днепре не переместятся на Вислу, Сену, Рейн или еще дальше.

Обращение политиков дословно: "Как учит нас история, уступки агрессорам или политика умиротворения – это путь в ад, который лишь обостряет конфликт, вместо того чтобы довести его до завершения".

Как известно, спикеры сенатов Польши и Чехии посетили освобожденные Ирпень, Бучу и Бородянку 14 апреля.

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Темы: ЧехияПольша
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