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80% Луганської області зараз під контролем окупантів – Гайдай

Альона Мазуренко Середа, 20 квітня 2022, 23:09
80% Луганської області зараз під контролем окупантів – Гайдай

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що в області 80% території наразі перебуває під контролем російських окупантів. 

Джерело: Гайдай у Telegram 

Пряма мова: "Після того, як наші війська відійшли від Кремінної, кількість окупованих територій складає 80%. Лінія оборони тримається від  Рубіжного до Попасної.

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Всі зусилля ворог кинув саме на штурм Рубіжного і Попасної та Золотого, але нічого в нього не виходить. Всі атаки нічого їм не дають". 

Деталі: За словами Гайдая, в Рубіжному та Попасній ситуація без змін. Окупанти контролюють лише частини міст, вглиб прорватися не можуть.

Глава ОВА зазначив, що якщо "Великоднє перемир‘я" буде у неділю 24 квітня, то в Луганській області використають його на максимум як для евакуації, так і для завезення гумвантажів.

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На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують тероризувати місцеве населення та встановлювати "свої порядки".

Щодо відновлення газопостачання, електрики, постачання води, то у деяких населених пунктах це можливо лише після війни.

В області, за словами Гайдая, досі залишається багато людей - 70 тисяч.

Теми: Луганська областьокупаціявійнаРосія
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