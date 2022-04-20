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80% Луганської області зараз під контролем окупантів – Гайдай

Мазуренко Альона Середа, 20 квітня 2022, 23:09

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що в області 80% території наразі перебуває під контролем російських окупантів. 

Джерело: Гайдай у Telegram 

Пряма мова: "Після того, як наші війська відійшли від Кремінної, кількість окупованих територій складає 80%. Лінія оборони тримається від  Рубіжного до Попасної.

Всі зусилля ворог кинув саме на штурм Рубіжного і Попасної та Золотого, але нічого в нього не виходить. Всі атаки нічого їм не дають". 

Деталі: За словами Гайдая, в Рубіжному та Попасній ситуація без змін. Окупанти контролюють лише частини міст, вглиб прорватися не можуть.

Глава ОВА зазначив, що якщо "Великоднє перемир‘я" буде у неділю 24 квітня, то в Луганській області використають його на максимум як для евакуації, так і для завезення гумвантажів.

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують тероризувати місцеве населення та встановлювати "свої порядки".

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Щодо відновлення газопостачання, електрики, постачання води, то у деяких населених пунктах це можливо лише після війни.

В області, за словами Гайдая, досі залишається багато людей - 70 тисяч.

Теми: Луганська областьокупаціявійнаРосія
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