Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

80% Луганской области сейчас под контролем оккупантов – Гайдай

Алена МазуренкоСреда, 20 апреля 2022, 23:09
80% Луганской области сейчас под контролем оккупантов – Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в области 80% территории находится под контролем российских оккупантов.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь: "После того, как наши войска отошли от Кременной, количество оккупированных территорий составляет 80%. Линия обороны держится от Рубежного до Попасной.

Реклама:

Все усилия враг бросил именно на штурм Рубежного, Попасного и Золотого, но ничего у него не выходит. Все атаки ничего им не дают".

Детали: По словам Гайдая, в Рубежном и Попасной ситуация без изменений. Оккупанты контролируют только части городов, вглубь прорваться не могут.

Глава ОВА отметил, что если "Пасхальное перемирие" будет в воскресенье 24 апреля, то в Луганской области используют его на максимум как для эвакуации, так и для завоза помощи.

ВИДЕО ДНЯ

На временно оккупированных территориях оккупанты продолжают терроризировать местное население и устанавливать "свои порядки".

Что касается восстановления газоснабжения, электричества, снабжения водой, то в некоторых населенных пунктах это возможно только после войны.

В области, по словам Гайдая, до сих пор остается много людей – 70 тысяч.

Темы: Луганская областьоккупациявойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Луганская область
В Москве оставили в силе "приговор" украинскому правозащитнику о 13 годах колонии
На Луганщине оккупанты планируют до 1 октября паспортизировать всех подростков – ЦНС
СБУ установила 15 коллаборантов, которые готовят псевдовыборы в Луганской области
Последние новости
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:33
Записи разговоров Портнова после аннексии Крыма попали в СМИ
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
Все новости...
Реклама: