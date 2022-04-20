80% Луганской области сейчас под контролем оккупантов – Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в области 80% территории находится под контролем российских оккупантов.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь: "После того, как наши войска отошли от Кременной, количество оккупированных территорий составляет 80%. Линия обороны держится от Рубежного до Попасной.

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Все усилия враг бросил именно на штурм Рубежного, Попасного и Золотого, но ничего у него не выходит. Все атаки ничего им не дают".

Детали: По словам Гайдая, в Рубежном и Попасной ситуация без изменений. Оккупанты контролируют только части городов, вглубь прорваться не могут.

Глава ОВА отметил, что если "Пасхальное перемирие" будет в воскресенье 24 апреля, то в Луганской области используют его на максимум как для эвакуации, так и для завоза помощи.

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На временно оккупированных территориях оккупанты продолжают терроризировать местное население и устанавливать "свои порядки".

Что касается восстановления газоснабжения, электричества, снабжения водой, то в некоторых населенных пунктах это возможно только после войны.

В области, по словам Гайдая, до сих пор остается много людей – 70 тысяч.