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Харків: після обстрілу на Салтівці горять багатоповерхівки – ЗМІ

Катерина ТищенкоСереда, 20 квітня 2022, 23:18
Харків, результат обстрілу Нових Будинків, 20 квітня 2022 року. Фото: Вячеслав Мавричев/Суспільне

У Харкові після обстрілів на Салтівці спалахнули пожежі щонайменше у двох багатоповерхівках.

Джерело: Суспільне Харків

Дослівно: "Після обстрілів Харкова ввечері 20 квітня на Салтівці спалахнули пожежі щонайменше у двох багатоповерхівках, також горять припарковані машини у дворах".

Деталі: Перед цим видання писало, що харків'яни повідомляють про вибухи у місті.

Також Суспільне повідомляє, що 20 квітня внаслідок російського обстрілу на Нових Будинках у Харкові було щонайменше два влучання у житло.

 
Харків, результат обстрілу Нових Будинків, 20 квітня 2022 року. Фото: Вячеслав Мавричев/Суспільне

Один зі снарядів пробив дах та перекриття п'ятиповерхівки, зруйновані стіни щонайменше чотирьох квартир, поранених немає.

 

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Теми: Харківвійна
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