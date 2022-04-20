Харків: після обстрілу на Салтівці горять багатоповерхівки – ЗМІ
Середа, 20 квітня 2022, 23:18
У Харкові після обстрілів на Салтівці спалахнули пожежі щонайменше у двох багатоповерхівках.
Джерело: Суспільне Харків
Дослівно: "Після обстрілів Харкова ввечері 20 квітня на Салтівці спалахнули пожежі щонайменше у двох багатоповерхівках, також горять припарковані машини у дворах".
Деталі: Перед цим видання писало, що харків'яни повідомляють про вибухи у місті.
Також Суспільне повідомляє, що 20 квітня внаслідок російського обстрілу на Нових Будинках у Харкові було щонайменше два влучання у житло.
Один зі снарядів пробив дах та перекриття п'ятиповерхівки, зруйновані стіни щонайменше чотирьох квартир, поранених немає.
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