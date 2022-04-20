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Харьков: после обстрела на Салтовке горят многоэтажки – СМИ

Катерина ТищенкоСреда, 20 апреля 2022, 23:18
Харьков, результат обстрела Новых Домов, 20 апреля 2022 года. Фото: Вячеслав Мавричев/Суспільне

В Харькове после обстрелов на Салтовке вспыхнули пожары, по меньшей мере, в двух многоэтажках.

Источник: Суспільне Харків

Дословно: "После обстрелов Харькова вечером 20 апреля на Салтовке вспыхнули пожары не менее двух многоэтажек, также горят припаркованные машины во дворах".

Детали: Перед этим издание писало, что харьковчане сообщают о взрывах в городе.

Также Суспільне сообщает, что 20 апреля в результате российских обстрелов на Новых Домах в Харькове было по меньшей мере два попадания в жилье.

 
Харьков, результат обстрела Новых Домов, 20 апреля 2022 года. Фото: Вячеслав Мавричев/Суспільне

Один из снарядов пробил крышу и перекрытие пятиэтажки, разрушены стены не менее четырех квартир, раненых нет.

 

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Темы: Харьковвойна
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