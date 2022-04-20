Харьков: после обстрела на Салтовке горят многоэтажки – СМИ
Среда, 20 апреля 2022, 23:18
В Харькове после обстрелов на Салтовке вспыхнули пожары, по меньшей мере, в двух многоэтажках.
Источник: Суспільне Харків
Дословно: "После обстрелов Харькова вечером 20 апреля на Салтовке вспыхнули пожары не менее двух многоэтажек, также горят припаркованные машины во дворах".
Детали: Перед этим издание писало, что харьковчане сообщают о взрывах в городе.
Также Суспільне сообщает, что 20 апреля в результате российских обстрелов на Новых Домах в Харькове было по меньшей мере два попадания в жилье.
Один из снарядов пробил крышу и перекрытие пятиэтажки, разрушены стены не менее четырех квартир, раненых нет.
ВИДЕО ДНЯ