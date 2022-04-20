Росіянам наказали вбити всіх полонених воїнів ЗСУ у Попасній – розвідка

Українські розвідники отримали аудіоперехоплення розмови окупантів, в якому йде мова про наказ вбити усіх військовополонених ЗСУ в районі Попасної, що в Луганській області.

Джерело: головне управління розвідки МО України

Деталі: Українські розвідники зазначають, що такий наказ окупантів є відвертим воєнним злочином, порушенням міжнародного законодавства та ще одним яскравим прикладом, що армія РФ - це вбивці, гвалтівники та мародери.

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Дослівно: "У черговий раз попереджаємо, що воєнні злочини не мають терміну давності, та гарантуємо, що усі воєнні злочинці будуть справедливо покарані".