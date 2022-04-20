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Россиянам приказали убить всех пленных воинов ВСУ в Попасной – разведка

Алена МазуренкоСреда, 20 апреля 2022, 23:51
Россиянам приказали убить всех пленных воинов ВСУ в Попасной – разведка
скриншот разговора оккупантов

Украинские разведчики получили аудиоперехват разговора оккупантов, в котором идет речь о приказе убить всех военнопленных ВСУ в районе Попасной в Луганской области.

Источник: главное управление разведки МО Украины

Детали: Украинские разведчики отмечают, что такой приказ оккупантов является откровенным военным преступлением, нарушением международного законодательства и еще одним ярким примером того, что армия РФ - это убийцы, насильники и мародеры.

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Дословно: "В очередной раз предупреждаем, что у военных преступлений нет срока давности, и гарантируем, что все военные преступники будут справедливо наказаны".

Темы: Луганская областьразведкапленныеубийство
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