Россиянам приказали убить всех пленных воинов ВСУ в Попасной – разведка

Украинские разведчики получили аудиоперехват разговора оккупантов, в котором идет речь о приказе убить всех военнопленных ВСУ в районе Попасной в Луганской области.

Источник: главное управление разведки МО Украины

Детали: Украинские разведчики отмечают, что такой приказ оккупантов является откровенным военным преступлением, нарушением международного законодательства и еще одним ярким примером того, что армия РФ - это убийцы, насильники и мародеры.

Дословно: "В очередной раз предупреждаем, что у военных преступлений нет срока давности, и гарантируем, что все военные преступники будут справедливо наказаны".