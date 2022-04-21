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Протиповітряна оборона збила ракету і три безпілотники росіян

Катерина ТищенкоЧетвер, 21 квітня 2022, 00:12
Протиповітряна оборона збила ракету і три безпілотники росіян

У середу військові Протиповітряної оборони України уразили 1 крилату ракету і 3 безпілотники російських окупантів.

Джерело: командування Повітряних Сил

Дослівно: "За добу 20 квітня протиповітряною обороною Сухопутних військ та Повітряних сил Збройних Сил України знищено чотири повітряні цілі російських окупантів: 3 БпЛА (ОТР типу "Орлан-10"); 1 крилату ракету".

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Деталі: У командуванні зазначили, що через несприятливі погодні умови 20 квітня, бойова авіація російських окупантів майже не застосовувалась у районах ведення активних бойових дій.

Втім противник продовжує застосовувати ракетне озброєння та БпЛА різних типів.

Теми: Збройні силивійна
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