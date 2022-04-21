Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Протиповітряна оборона збила ракету і три безпілотники росіян

Катерина ТищенкоЧетвер, 21 квітня 2022, 00:12

У середу військові Протиповітряної оборони України уразили 1 крилату ракету і 3 безпілотники російських окупантів.

Джерело: командування Повітряних Сил

Дослівно: "За добу 20 квітня протиповітряною обороною Сухопутних військ та Повітряних сил Збройних Сил України знищено чотири повітряні цілі російських окупантів: 3 БпЛА (ОТР типу "Орлан-10"); 1 крилату ракету".

Деталі: У командуванні зазначили, що через несприятливі погодні умови 20 квітня, бойова авіація російських окупантів майже не застосовувалась у районах ведення активних бойових дій.

Втім противник продовжує застосовувати ракетне озброєння та БпЛА різних типів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Збройні силивійна
Головне сьогодні

Росія відкинула пропозицію про Великоднє перемир'я — президент

Україна хоче повноцінно вступити в ЄС у 2024 році – міністр економіки

Ізраїль погодився передати Україні захисне спорядження

фотоНовий Бабин Яр: у Мангуші росіяни захоронили, ймовірно, до 9 тисяч маріупольців

Онуфрій пропонує на Великдень ходу в Маріуполь, аби забрати цивільних і поранених

відеоДесантники збили Мі-8 з ПЗРК, а морпіхи ліквідували вертоліт, який прилетів на підмогу

Усі новини...
Збройні сили
Зведення штабу: окупанти планують примусову мобілізацію на Херсонщині
Зеленський нагородив ще 203 військових
Завдяки притоку запчастин Україна збільшила свої ВПС на 20 літаків – США
Останні новини
00:53
Швейцарія буде розподіляти українських біженців по кантонах
00:36
Зеленський закликав світ ввести "податок за війну" на всі операції РФ
00:31
Пентагон: Війська США не поїдуть деблокувати Маріуполь
00:15
Чистий четвер: в небі України ЗСУ знищили 15 цілей ворога
00:11
Більшість громадян Грузії підтримують повернення віз для росіян – опитування
00:02
Не давайте окупантам свої дані, їх збирають для фальсифікації "референдумів" – Зеленський
23:57
Нові БТГ і "мобілізація" можуть лише відтягнути поразку РФ – Зеленський
23:53
Росія відкинула пропозицію про Великоднє перемир'я — президент
23:42
Військові технології та ставка на переробку: план уряду з відновлення України
23:24
Українцям, що виїхали за кордон без документів, оформлять бекоштовну посвідку
Усі новини...