Протиповітряна оборона збила ракету і три безпілотники росіян
Четвер, 21 квітня 2022, 00:12
У середу військові Протиповітряної оборони України уразили 1 крилату ракету і 3 безпілотники російських окупантів.
Джерело: командування Повітряних Сил
Дослівно: "За добу 20 квітня протиповітряною обороною Сухопутних військ та Повітряних сил Збройних Сил України знищено чотири повітряні цілі російських окупантів: 3 БпЛА (ОТР типу "Орлан-10"); 1 крилату ракету".
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Деталі: У командуванні зазначили, що через несприятливі погодні умови 20 квітня, бойова авіація російських окупантів майже не застосовувалась у районах ведення активних бойових дій.
Втім противник продовжує застосовувати ракетне озброєння та БпЛА різних типів.