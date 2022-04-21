Противовоздушная оборона сбила ракету и три беспилотника россиян

В среду военные противовоздушной обороны Украины поразили 1 крылатую ракету и 3 беспилотника российских оккупантов.

Источник: командование Воздушных Сил

Дословно: "За сутки 20 апреля противовоздушной обороной Сухопутных войск и Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожены четыре воздушные цели российских оккупантов: 3 БпЛА (ОТР типа "Орлан-10"); 1 крылатую ракету".

Детали: В командовании отметили, что из-за неблагоприятных погодных условий 20 апреля боевая авиация российских оккупантов почти не применялась в районах ведения активных боевых действий.

Впрочем, противник продолжает применять ракетное вооружение и БпЛА разных типов.