Противовоздушная оборона сбила ракету и три беспилотника россиян
Четверг, 21 апреля 2022, 00:12
В среду военные противовоздушной обороны Украины поразили 1 крылатую ракету и 3 беспилотника российских оккупантов.
Источник: командование Воздушных Сил
Дословно: "За сутки 20 апреля противовоздушной обороной Сухопутных войск и Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожены четыре воздушные цели российских оккупантов: 3 БпЛА (ОТР типа "Орлан-10"); 1 крылатую ракету".
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Детали: В командовании отметили, что из-за неблагоприятных погодных условий 20 апреля боевая авиация российских оккупантов почти не применялась в районах ведения активных боевых действий.
Впрочем, противник продолжает применять ракетное вооружение и БпЛА разных типов.