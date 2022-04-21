Дніпропетровщина: окупанти обстріляли Зеленодольськ з "Ураганів"

Ввечері 20 квітня російські загарбники обстріляли із систем залпового вогню місто Зеленодольськ і село Велика Костромка.

Джерело: Голова ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул у Facebook, голова Дніпропетровської ОВА/ОДА Валентин Резніченко

Пряма мова: "…продовжуються постійні обстріли звільнених сіл Херсонщини, а також міста Зеленодольськ Криворожського району.

Близько о 21:30 Зеленодольськ обстріляли із систем залпового вогню, трохи пізніше – село Велика Костромка.

Є проблеми з енергопостачанням. Працюють ЗСУ, рятувальники, уточнюються наслідки".

Оновлено. Пряма мова Резніченка: "Ніч пройшла під сигнали повітряної тривоги.

Окупанти обстріляли з "Ураганів" Зеленодольськ.

ВІДЕО ДНЯ

Людей та будинки не зачепило.

Влучили по комунікаціях і залишили місто без світла та води.

На цю годину (7.51 21 квітня – ред.) фахівці все поновили – вода та електрика є".