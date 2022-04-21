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Дніпропетровщина: окупанти обстріляли Зеленодольськ з "Ураганів"

Ольга Глущенко Четвер, 21 квітня 2022, 08:07
Дніпропетровщина: окупанти обстріляли Зеленодольськ з Ураганів
Фото: Вікіпедія

Ввечері 20 квітня російські загарбники обстріляли із систем залпового вогню місто Зеленодольськ і село Велика Костромка.

Джерело: Голова ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул у Facebook, голова Дніпропетровської ОВА/ОДА Валентин Резніченко

Пряма мова: "…продовжуються постійні обстріли звільнених сіл Херсонщини, а також міста Зеленодольськ Криворожського району.

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Близько о 21:30 Зеленодольськ обстріляли із систем залпового вогню, трохи пізніше – село Велика Костромка.

Є проблеми з енергопостачанням. Працюють ЗСУ, рятувальники, уточнюються наслідки".

Оновлено. Пряма мова Резніченка: "Ніч пройшла під сигнали повітряної тривоги.

ВІДЕО ДНЯ

Окупанти обстріляли з "Ураганів" Зеленодольськ.

Людей та будинки не зачепило.

Влучили по комунікаціях і залишили місто без світла та води.

На цю годину (7.51 21 квітня – ред.) фахівці все поновили – вода та електрика є".

Теми: Дніпропетровська областьвійна
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