Дніпропетровщина: окупанти обстріляли Зеленодольськ з "Ураганів"
Ввечері 20 квітня російські загарбники обстріляли із систем залпового вогню місто Зеленодольськ і село Велика Костромка.
Джерело: Голова ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул у Facebook, голова Дніпропетровської ОВА/ОДА Валентин Резніченко
Пряма мова: "…продовжуються постійні обстріли звільнених сіл Херсонщини, а також міста Зеленодольськ Криворожського району.
Близько о 21:30 Зеленодольськ обстріляли із систем залпового вогню, трохи пізніше – село Велика Костромка.
Є проблеми з енергопостачанням. Працюють ЗСУ, рятувальники, уточнюються наслідки".
Оновлено. Пряма мова Резніченка: "Ніч пройшла під сигнали повітряної тривоги.
Окупанти обстріляли з "Ураганів" Зеленодольськ.
Людей та будинки не зачепило.
Влучили по комунікаціях і залишили місто без світла та води.
На цю годину (7.51 21 квітня – ред.) фахівці все поновили – вода та електрика є".