Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Дніпропетровщина: окупанти обстріляли Зеленодольськ з "Ураганів"

Ольга Глущенко Четвер, 21 квітня 2022, 08:07
Фото: Вікіпедія

Ввечері 20 квітня російські загарбники обстріляли із систем залпового вогню місто Зеленодольськ і село Велика Костромка.

Джерело: Голова ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул у Facebook, голова Дніпропетровської ОВА/ОДА Валентин Резніченко

Пряма мова: "…продовжуються постійні обстріли звільнених сіл Херсонщини, а також міста Зеленодольськ Криворожського району.

Близько о 21:30 Зеленодольськ обстріляли із систем залпового вогню, трохи пізніше – село Велика Костромка.

Є проблеми з енергопостачанням. Працюють ЗСУ, рятувальники, уточнюються наслідки".

Оновлено. Пряма мова Резніченка: "Ніч пройшла під сигнали повітряної тривоги.

Окупанти обстріляли з "Ураганів" Зеленодольськ.

ВІДЕО ДНЯ

Людей та будинки не зачепило.

Влучили по комунікаціях і залишили місто без світла та води.

На цю годину (7.51 21 квітня – ред.) фахівці все поновили – вода та електрика є".

Теми: Дніпропетровська областьвійна
Головне сьогодні

відеоДесантники збили Мі-8 з ПЗРК, а морпіхи ліквідували вертоліт, який прилетів на підмогу

На Херсонщині окупанти оголосили мобілізацію і готують "референдум" - Генштаб

відео, оновлено від 16:07У Росії палав один з головних дослідних інститутів Міноборони, 7 загиблих

Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні на $800 млн

Рада позбавила Медведчука посади та продовжила воєнний стан

відео"Холодноярці" біля Ізюма збили "Іглою" російський бомбардувальник

Усі новини...
Дніпропетровська область
Дніпро: змінився режим метрополітену
Регіони: в Миколаєві від обстрілу загорівся дім, важкі бої на сході України
Дніпропетровщина: окупанти знову обстріляли з "Градів" Криворізький район
Останні новини
20:47
Зеленський попросив Португалію про "Леопарди" та іншу важку техніку
20:34
Велика Британія надала Україні 500 мільйонів доларів кредитних гарантів
20:30
оновленоВорог завдав ракетних ударів по Запоріжжю, є поранені
20:28
У Росії жаліються, що постачанням в Україну зброї США хочуть "уповільнити спецоперацію"
20:20
Мішель пообіцяв важку зброю для України
20:13
Дніпропетровщина: Ракетними ударами розтрощило залізничне полотно 
20:11
Tesla прозвітувала про рекордні 3,3 мільярда доларів прибутку за квартал
20:10
ВПС США розробили безпілотник, схожий на Switchblade, спеціально для потреб України
20:06
У Лисичанську лікарі прийняли пологи в 17-річної породіллі під час обстрілу міста
20:03
Байден оголосив нову міграційну програму для українців
Усі новини...