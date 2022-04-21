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Днепропетровщина: оккупанты обстреляли Зеленодольск из "Ураганов"

Ольга ГлущенкоЧетверг, 21 апреля 2022, 08:07
Днепропетровщина: оккупанты обстреляли Зеленодольск из Ураганов
Фото: Википедия

Вечером 20 апреля российские захватчики обстреляли из систем залпового огня город Зеленодольск и село Большая Костромка.

Источник: Глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул в Facebook, председатель Днепропетровской ОВА/ОДА Валентин Резниченко

Прямая речь: "…постоянно продолжаются обстрелы освобожденных сел Херсонской области, а также города Зеленодольск Криворожского района.

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Примерно в 21:30 из систем залпового огня был обстрелян Зеленодольск, чуть позже – село Большая Костромка.

Есть проблемы с энергообеспечением. Работают Вооруженные силы, спасатели, последствия уточняются".

Обновлено. Прямая речь Резниченко: Ночь прошла под сигналы воздушной тревоги.

ВИДЕО ДНЯ

Оккупанты обстреляли из "Ураганов" Зеленодольск.

Людей и дома не задело.

Попали по коммуникациям и оставили город без света и воды.

К этому часу (7.51 21 апреля – ред.) специалисты все восстановили – вода и электричество есть".

Темы: Днепропетровская областьвойна
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