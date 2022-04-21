Днепропетровщина: оккупанты обстреляли Зеленодольск из "Ураганов"
Вечером 20 апреля российские захватчики обстреляли из систем залпового огня город Зеленодольск и село Большая Костромка.
Источник: Глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул в Facebook, председатель Днепропетровской ОВА/ОДА Валентин Резниченко
Прямая речь: "…постоянно продолжаются обстрелы освобожденных сел Херсонской области, а также города Зеленодольск Криворожского района.
Примерно в 21:30 из систем залпового огня был обстрелян Зеленодольск, чуть позже – село Большая Костромка.
Есть проблемы с энергообеспечением. Работают Вооруженные силы, спасатели, последствия уточняются".
Обновлено. Прямая речь Резниченко: Ночь прошла под сигналы воздушной тревоги.
Оккупанты обстреляли из "Ураганов" Зеленодольск.
Людей и дома не задело.
Попали по коммуникациям и оставили город без света и воды.
К этому часу (7.51 21 апреля – ред.) специалисты все восстановили – вода и электричество есть".