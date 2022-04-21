Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Днепропетровщина: оккупанты обстреляли Зеленодольск из "Ураганов"

Ольга ГлущенкоЧетверг, 21 апреля 2022, 08:07
Фото: Википедия

Вечером 20 апреля российские захватчики обстреляли из систем залпового огня город Зеленодольск и село Большая Костромка.

Источник: Глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул в Facebook, председатель Днепропетровской ОВА/ОДА Валентин Резниченко

Прямая речь: "…постоянно продолжаются обстрелы освобожденных сел Херсонской области, а также города Зеленодольск Криворожского района.

Примерно в 21:30 из систем залпового огня был обстрелян Зеленодольск, чуть позже – село Большая Костромка.

Есть проблемы с энергообеспечением. Работают Вооруженные силы, спасатели, последствия уточняются".

Обновлено. Прямая речь Резниченко: Ночь прошла под сигналы воздушной тревоги.

Оккупанты обстреляли из "Ураганов" Зеленодольск.

ВИДЕО ДНЯ

Людей и дома не задело.

Попали по коммуникациям и оставили город без света и воды.

К этому часу (7.51 21 апреля – ред.) специалисты все восстановили – вода и электричество есть".

Темы: Днепропетровская областьвойна
Главное сегодня

Рада лишила Медведчука должности и продлила военное положение

Второй обмен за неделю: 19 украинцев спасены из российского плена

видеоВ России горит один из главных исследовательских институтов Минобороны

Пасынок Медведчука нанял полицию охранять его дом – Bihus.Info

Депутата Херсонского горсовета из партии мэра подозревают в госизмене

Разведка Британии: Россия спешит одержать какие-то "победы" к 9 мая

Все новости...
Днепропетровская область
Днепр: изменился режим метрополитена
Регионы: в Николаеве от обстрела загорелся дом, тяжелые бои на востоке Украины
Днепропетровщина: оккупанты снова обстреляли из "Градов" Криворожский район
Последние новости
15:49
Германия заявляет, что готова отправить Украине тяжелое вооружение
15:45
Нардепы из ОПЗЖ решили назваться ПЗЖМ
15:44
Рада лишила Медведчука должности и продлила военное положение
15:42
Колыбельная для взрослых: в Украине создали сервис о потерях врага, который помогает заснуть
15:33
Шольцу может грозить отставка из-за отказа поставлять Украине тяжелое оружие – СМИ
15:22
В полиции призывают верующих и священников не игнорировать воздушную тревогу даже во время службы
15:21
фото Запорожье: от ракетных ударов выбило окна в поезде
15:20
видео"Холодноярцы" сбили "Иглой" российский бомбардировщик возле Изюма
15:20
Инфляция в еврозоне побила рекорд
15:15
документКива попросил у Путина убежище и гражданство
Все новости...