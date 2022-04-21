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У Бородянці виявили дві братських могили з тілами мирних мешканців

Ольга Глущенко Четвер, 21 квітня 2022, 00:57
У Бородянці виявили дві братських могили з тілами мирних мешканців
фото: поліція Київської області

У селищі Бородянка Київської області виявили дві братських могили з тілами 9-ти мирних мешканців, серед яких – 15-річна дівчина.

Джерело: поліція Київської області

Деталі: 20 квітня на території селища Бородянка виявили два місця поховання мирних громадян, вбитих російськими окупантами.

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В одній могилі знаходилися двоє товаришів 35-ти років, а поряд дівчина-підліток 15 років.

У другому місці захоронення правоохоронці виявили тіла шести людей – 4 чоловіка та 2 жінки. Особи чотирьох вдалося ідентифікувати – це також місцеві мешканці, імена двох загиблих людей поки залишаються невстановленими.

Тіла всіх загиблих було доставлено до моргів Київщини для подальших експертиз. Згодом ідентифіковані тіла передадуть родичам для поховання.

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Пряма мова начальника поліції Київщини Андрія Нєбитова: "Ці люди були вбиті окупантами, у деяких із загиблих є ознаки катувань. Хочу підкреслити, що ці люди – цивільні.

Російські військові свідомо розстрілювали мирних людей, які не чинили жодного опору та не становили жодної загрози".

 
 

Теми: Київська областьвійнавбивство
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