У Бородянці виявили дві братських могили з тілами мирних мешканців

У селищі Бородянка Київської області виявили дві братських могили з тілами 9-ти мирних мешканців, серед яких – 15-річна дівчина.

Джерело: поліція Київської області

Деталі: 20 квітня на території селища Бородянка виявили два місця поховання мирних громадян, вбитих російськими окупантами.

Реклама:

В одній могилі знаходилися двоє товаришів 35-ти років, а поряд дівчина-підліток 15 років.

У другому місці захоронення правоохоронці виявили тіла шести людей – 4 чоловіка та 2 жінки. Особи чотирьох вдалося ідентифікувати – це також місцеві мешканці, імена двох загиблих людей поки залишаються невстановленими.

Тіла всіх загиблих було доставлено до моргів Київщини для подальших експертиз. Згодом ідентифіковані тіла передадуть родичам для поховання.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова начальника поліції Київщини Андрія Нєбитова: "Ці люди були вбиті окупантами, у деяких із загиблих є ознаки катувань. Хочу підкреслити, що ці люди – цивільні.

Російські військові свідомо розстрілювали мирних людей, які не чинили жодного опору та не становили жодної загрози".