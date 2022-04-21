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У Бородянці виявили дві братських могили з тілами мирних мешканців

Ольга Глущенко Четвер, 21 квітня 2022, 00:57
фото: поліція Київської області

У селищі Бородянка Київської області виявили дві братських могили з тілами 9-ти мирних мешканців, серед яких – 15-річна дівчина.

Джерело: поліція Київської області

Деталі: 20 квітня на території селища Бородянка виявили два місця поховання мирних громадян, вбитих російськими окупантами.

В одній могилі знаходилися двоє товаришів 35-ти років, а поряд дівчина-підліток 15 років.

У другому місці захоронення правоохоронці виявили тіла шести людей – 4 чоловіка та 2 жінки. Особи чотирьох вдалося ідентифікувати – це також місцеві мешканці, імена двох загиблих людей поки залишаються невстановленими.

Тіла всіх загиблих було доставлено до моргів Київщини для подальших експертиз. Згодом ідентифіковані тіла передадуть родичам для поховання.

Пряма мова начальника поліції Київщини Андрія Нєбитова: "Ці люди були вбиті окупантами, у деяких із загиблих є ознаки катувань. Хочу підкреслити, що ці люди – цивільні.

ВІДЕО ДНЯ

Російські військові свідомо розстрілювали мирних людей, які не чинили жодного опору та не становили жодної загрози".

 
 

Теми: Київська областьвійнавбивство
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