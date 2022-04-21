Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Бородянке обнаружили две братские могилы с телами мирных жителей

Ольга ГлущенкоЧетверг, 21 апреля 2022, 00:57
В Бородянке обнаружили две братские могилы с телами мирных жителей
фото: полиция Киевской области

В поселке Бородянка Киевской области обнаружили две братские могилы с телами 9-ти мирных жителей, среди которых – 15-летняя девушка.

Источник: полиция Киевской области

Детали: 20 апреля на территории поселка Бородянка обнаружили два места захоронения мирных граждан, убитых российскими оккупантами.

Реклама:

В одной могиле находились двое товарищей 35 лет, а рядом девушка-подросток 15 лет.

Во втором месте захоронения правоохранители обнаружили тела шести человек – 4 мужчины и 2 женщины. Лица четырех удалось идентифицировать – это также местные жители, имена двух погибших пока остаются неустановленными.

Тела всех погибших были доставлены в морги Киевщины для дальнейших экспертиз. Впоследствии идентифицированные тела будут переданы родственникам для захоронения.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь начальника полиции Киевщины Андрея Небитова: "Эти люди были убиты оккупантами, у некоторых из погибших есть признаки пыток. Хочу подчеркнуть, что эти люди – гражданские.

Российские военные сознательно расстреливали мирных людей, которые не оказывали никакого сопротивления и не представляли никакой угрозы".

 
 

Темы: Киевская областьвойнаубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Киевская область
На Киевщине глава ВВК выписывала "липовые" справки уклонистам за 10 тысяч долларов
Утренняя ракетная атака РФ по Киевской области: двое гражданских получили травмы
На подступах к Киеву работала ПВО, уничтожила все вражеские цели – КГВА
Последние новости
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:33
Записи разговоров Портнова после аннексии Крыма попали в СМИ
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
Все новости...
Реклама: