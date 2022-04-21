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В Бородянке обнаружили две братские могилы с телами мирных жителей

Ольга ГлущенкоЧетверг, 21 апреля 2022, 00:57
фото: полиция Киевской области

В поселке Бородянка Киевской области обнаружили две братские могилы с телами 9-ти мирных жителей, среди которых – 15-летняя девушка.

Источник: полиция Киевской области

Детали: 20 апреля на территории поселка Бородянка обнаружили два места захоронения мирных граждан, убитых российскими оккупантами.

В одной могиле находились двое товарищей 35 лет, а рядом девушка-подросток 15 лет.

Во втором месте захоронения правоохранители обнаружили тела шести человек – 4 мужчины и 2 женщины. Лица четырех удалось идентифицировать – это также местные жители, имена двух погибших пока остаются неустановленными.

Тела всех погибших были доставлены в морги Киевщины для дальнейших экспертиз. Впоследствии идентифицированные тела будут переданы родственникам для захоронения.

Прямая речь начальника полиции Киевщины Андрея Небитова: "Эти люди были убиты оккупантами, у некоторых из погибших есть признаки пыток. Хочу подчеркнуть, что эти люди – гражданские.

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Российские военные сознательно расстреливали мирных людей, которые не оказывали никакого сопротивления и не представляли никакой угрозы".

 
 

Темы: Киевская областьвойнаубийство
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