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Байден "із сумом і страхом за людей" сприймає кадри з Маріуполя – Білий дім

Ольга Глущенко Четвер, 21 квітня 2022, 01:28
Байден, фото: Getty Images

Білий дім повідомив, що президент Сполучених Штатів Джо Байден реагує на кадри з України, і з Маріуполя зокрема, "із сумом" і "страхом за людей".

Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі, цитує CNN

Пряма мова: "Президент (Байден – ред.) сприймає ці кадри, як і багато американців, із сумом і, знаєте, страхом за народ України, за сім’ї, за дітей, за невинних мирних жителів, які перебувають у зоні ризику".

"Цей конфлікт (війна Росії в Україні – ред.) забирає багато його часу, а також він (Байден – ред.) працює над рядом інших пріоритетів".

Деталі: Псакі також заявила, що Білий дім продовжує закликати російські сили "гарантувати безпечний прохід" для цивільних з Маріуполя.

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Теми: БайденвійнаУкраїна
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